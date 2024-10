Mutuus Seguros conquista lugar no TOP 5 fintechs no 100 Open

A Mutuus Seguros, atuante no mercado brasileiro desde 2018, foi destaque da 9ª Edição do Ranking 100 Open Startups, realizada na última quinta-feira (17). Entre mais de 5 mil startups participantes, a empresa, que opera como corretora de seguros digital, ficou no TOP 5 fintechs no Open Startups 2024. A revelação foi na premiação que ocorreu durante a Noite de Gala, no Copacabana Palace, Rio de Janeiro.

Desde o início de suas atividades, a corretora tem registrado crescimento contínuo, ampliando sua base de clientes e expandindo suas operações no Brasil. Recentemente, foi destaque no mapa Insurtech Mobility na América Latina 2024, em virtude de suas inovações no setor de seguros de mobilidade, bem como no mapa Insurtech Brasil 2024, devido às suas contribuições na transformação do mercado de seguros no país.

“Estar entre as TOP 5 fintechs no 100 Open Startups é um marco importante para a Mutuus. Essa conquista reforça o nosso compromisso com a inovação e a transformação digital no mercado de seguros”, afirma o CEO da Mutuus Seguros, Andress Barão. "É gratificante ver o reconhecimento desse trabalho, que só foi possível graças ao empenho de nossa equipe e a confiança de nossos parceiros. O futuro é promissor e estamos prontos para seguir inovando e crescendo".

Em virtude deste reconhecimento no TOP 5 fintechs no 100 Open Startups 2024, a corretora se compromete ainda mais no investimento em tecnologias e no atendimento de qualidade para solidificar sua posição no mercado de seguros.

Sobre a Mutuus Seguros

A Mutuus Seguros é uma corretora de seguros digital especializada em atender empresas. Seu foco principal é oferecer soluções de seguros personalizadas para proteger negócios dos mais variados segmentos, buscando simplificar o processo de contratação e a gestão de apólices por meio de sua plataforma exclusiva.

Website: http://www.mutuus.net