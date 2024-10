A Tecnotree, uma plataforma digital global e líder de serviços para IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem, anunciou hoje seus resultados financeiros para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024.

Tecnotree’s Strategy Has Delivered Free Cash Flow for a Second Consecutive Quarter (Graphic: Business Wire)

Principais destaques dos resultados financeiros do terceiro trimestre:

Fluxo de caixa livre positivo de 1,7 (-7,9) milhões de euros, segundo trimestre de fluxo de caixa livre positivo

Ganhos cambiais de 0,3 (-1,9) milhão de euros.

Lucro líquido do período: 4,1 (3,2) milhões de euros.

Fluxo de caixa bruto das atividades operacionais: 5,5 (1,2) milhões de euros, um aumento de 358% em relação ao ano anterior

Lucro por ação de EUR 0,24 (0,01*).

Carteira de pedidos no final do período: 75,1 (78,0) milhões de euros.

*Em 19 de abril de 2024, a Tecnotree executou um desdobramento reverso, ou seja, a redução do número de ações em que cada 20 ações antigas da empresa correspondem a uma ação nova.

Comentando sobre os resultados do terceiro trimestre de 2024, Padma Ravichander, CEO da Tecnotree, declarou: “Os resultados do terceiro trimestre de 2024 da Tecnotree refletem nosso foco estratégico em alterar a composição de receita em direção a negócios mais lucrativos e geradores de caixa. Embora a receita tenha sido de 19,0 milhões de euros (20,2 milhões de euros em moeda constante), estamos observando um forte crescimento em mercados importantes, como América do Norte e Europa, com sua participação em nossa receita subindo para 22%, em comparação com 17% no ano passado. Também alcançamos um crescimento de 7% na receita de ARR no terceiro trimestre de 2024, o que demonstra a força de nosso conjunto de produtos e parcerias em mercados desenvolvidos”.

“Nossa ênfase na eficiência operacional está trazendo resultados, com uma redução de 10% nas despesas operacionais e geração de fluxo de caixa livre positivo pelo segundo trimestre consecutivo. À medida que continuamos otimizando o capital de giro e promover eficiências, permanecemos comprometidos com a lucratividade de longo prazo e o crescimento do fluxo de caixa”.

Além disso, a Tecnotree foi reconhecida pelo Gartner e IDC, principais empresas de análise de negócios de tecnologia, por CPQ, marketplaces, monetização de ecossistema de parceiros e monetização empresarial. Ainda no terceiro trimestre, a Precision Reports reconheceu a Tecnotree como uma das maiores fornecedoras de faturamento e monetização de receita consecutivamente nos anos de 2023 e 2024.

A Tecnotree Moments lançou um agente de comércio social GenAI com uma operadora de nível 1 na região MEA e foi indicada para o prêmio “Fornecedor do Ano” junto com um grupo de CSP de nível 1 na LATAM. A demanda contínua por nossas plataformas digitais valida ainda mais nossa estratégia.

O foco da empresa para o quarto trimestre e para os anos seguintes é a continuação do mesmo: aumentar nossa carteira de pedidos na América do Norte e na Europa, otimizar os custos, melhorar o capital de giro e manter a tendência recente de fluxo de caixa livre positivo em 2024 e nos anos seguintes, conforme a orientação fornecida.

SOBRE A TECNOTREE

A Tecnotree é uma empresa de Sistema de Suporte ao Negócio (BSS) digital pronta para o 5G, com capacidades de IA/ML e extensibilidade multinuvem. A Tecnotree lidera no cumprimento da TM Forum Open API com 59 Open APIs certificadas, incluindo 9 Open APIs reais, um testemunho do compromisso da empresa com a excelência e que está sempre se esforçando para fornecer experiências e serviços diferenciados tanto para CSPs quanto para DSPs. Nossa pilha de BSS digital ágil e de código aberto compreende todo o conjunto (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outros setores de serviços digitais, criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também fornece um mercado digital multiexperiência Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar comunidades digitalmente conectadas nos setores de jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Helsinki Nasdaq (TEM1V). Para informações adicionais, visite nosso site www.tecnotree.com ou nossos canais de mídia social – Linkedin I Facebook I Twitter

