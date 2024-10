A ONU Turismo e o Ministério do Turismo do Paraguai apresentam um relatório conjunto sobre o papel das mulheres no setor de turismo regional. O estudo é apresentado como preparação para a 1ª Conferência Regional sobre Empoderamento das Mulheres no Turismo na América Latina e no Caribe, realizada em Assunção, Paraguai, nos dias 21 e 22 de outubro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241024784726/pt/

UN Tourism and the Ministry of Tourism of Paraguay launch joint report focusing on the role of women in the regional tourism sector (Photo: UN Tourism)

O relatório enfatiza a importância da liderança feminina no processo de transformação da sustentabilidade e da inclusão de gênero que está ocorrendo no setor de turismo. Os pontos destacados incluem:

O papel do turismo como um veículo para o empoderamento das mulheres. As trabalhadoras já representam 52% do total da força de trabalho permanente no setor do turismo, um número que sobe para 60% em determinados segmentos, como acomodações e serviços de alimentação.

A presença de mulheres na educação turística, onde 69% do número total de pessoas matriculadas em estudos relacionados ao turismo são mulheres.

Além de enfatizar os aspectos positivos que o setor de turismo oferece às mulheres da região, o estudo também destaca os desafios que elas enfrentam. Alguns exemplos comuns são a insegurança no trabalho ligada ao emprego informal, ou a sobrecarga de tarefas, sendo que as mulheres geralmente desempenham funções que refletem seu papel de cuidadoras no contexto doméstico etc.

Na mesma linha, embora a presença feminina significativa no setor seja destacada, a análise também revela que as mulheres são minoria nos cargos de tomada de decisão nos ministérios do turismo, onde ocupam apenas 25% desses cargos. Da mesma forma, elas estão sub-representadas entre os proprietários de empresas de turismo e em cargos de responsabilidade, em geral.

Embora a tendência geral seja positiva, ainda há áreas significativas a serem melhoradas, como afirma a ONU Turismo em seu relatório.

Em Assunção, explorando estratégias para alcançar a igualdade de gênero.

A conferência em Assunção, que marca um passo importante em direçãoàigualdade de gênero no setor de turismo, reúne representantes de vários Estados-membros, líderes femininas do setor de turismo e especialistas em gênero e turismo para analisar as conclusões do relatório e compartilhar as melhores práticas de iniciativas desse tipo em seus próprios países.

O evento também inclui mesas-redondas e workshops para permitir que os participantes explorem estratégias para implementar as recomendações do relatório e promover melhores condições de trabalho, além de aumentar a presença de mulheres em posições de liderança no setor de turismo.

“O turismo tem um enorme potencial para o empoderamento das mulheres, especialmente na América Latina e no Caribe”, disse Zurab Pololikashvili, secretário-geral da ONU Turismo, durante seu discurso.

“As mulheres da América Latina são a força motriz do setor na região, e o estudo oferece algumas sugestões específicas para avançar em direção a uma maior igualdade e participação das mulheres no turismo, que é um setor crucial para o crescimento econômico em muitos países”.

Leticia Ocampos de Peña, primeira-dama do Paraguai, convidou todas as mulheres paraguaias para o evento, que ela descreveu como “muito importante, pois busca conscientizar sobre os desafios que as mulheres enfrentam no setor de turismo”.

Ela acrescentou: “Será uma oportunidade para promover a troca de conhecimentos, implementar políticas com uma perspectiva de gênero e aprender, crescer e fomentar um turismo inclusivo”.

Angie Duarte, ministra do Turismo do Paraguai, destacou a importância do trabalho da Senatur e da ONU Turismo em reunir mulheres que atuam no setor turístico nacional. Ela agradeceuàprimeira-dama Leticia Ocampos pelo apoio incondicionalàiniciativa, “que busca abordar as desigualdades de gênero no setor e fomentar mais oportunidades para o empoderamento feminino”.

“Este é um momento crucial para destacar a importância das mulheres na indústria do turismo em todo o mundo, e convido todas as mulheres que estão trabalhando em seu próprio desenvolvimento pessoal e no de suas comunidades a se unirem a nós neste evento transformador. Juntas, podemos construir um futuro mais equitativo e próspero para todas as mulheres”, acrescentou ela.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241024784726/pt/

claudia.safont@tinkle.es / 0034607408717