A Xsolla, uma empresa global de comércio de videogames, tem o prazer de anunciar a expansão de suas soluções de pagamento no Camboja e na Indonésia, oferecendo acesso a métodos de pagamento locais adaptados a cada região. Essa iniciativa faz parte da estratégia mais ampla da Xsolla de fortalecer sua presença no Sudeste Asiático (SEA) e apoiar os desenvolvedores de jogos a monetizarem e distribuírem seus jogos de maneira eficaz nesses mercados em rápido crescimento.

No Camboja, a Xsolla introduz oito novos métodos de pagamento, incluindo opções de Internet banking e carteiras digitais, adaptados às preferências dos usuários locais. Essa expansão estratégica cobre até 90% do mercado de pagamentos, garantindo que quase todos os jogadores no Camboja possam pagar com seu método preferido. Por exemplo, o Bakong KHQR, um sistema de pagamento baseado em código QR, detém 45% de participação de mercado, enquanto o Acleda Bank responde por 15%. Apoiada pela transformação digital em andamento no país, com um aumento de 28,7% nas transações de pagamento digital, essas soluções, incluindo Wing Money, Pi Pay e outras, permitirão que os desenvolvedores de jogos alcancem quase 2 milhões de jogadores no Camboja, proporcionando uma experiência de pagamento mais fluida e aumentando as vendas.

Na Indonésia, a Xsolla está introduzindo vários novos métodos de pagamento para ajudar os desenvolvedores de jogos a explorar o vasto mercado de jogos do país, com mais de 185 milhões de jogadores em uma população de 275 milhões. Cerca de 80% dos consumidores na Indonésia não possuem ou têm acesso limitado a serviços bancários. Com a penetração de smartphones atingindo 80%, os Métodos de Pagamento Alternativos (APMs) são a opção mais popular no país. Ao integrar esses APMs, a Xsolla pode cobrir até 90% do mercado, incluindo carteiras eletrônicas (39% do mercado), transferências bancárias (27%), cartões (17%) e dinheiro (11%). Plataformas populares como ShopeePay, Jenius e Akulaku estão entre as novas opções de pagamento, facilitando as transações para jogadores indonésios e ampliando o alcance de mercado para desenvolvedores em um dos mercados digitais de crescimento mais rápido no mundo.

"O compromisso da Xsolla em capacitar desenvolvedores de jogos a acessar novos mercados é central para nossa missão. Ao introduzir métodos de pagamento localizados no Camboja e na Indonésia, estamos fornecendo aos nossos parceiros as ferramentas necessárias para prosperar nesses ambientes de jogos dinâmicos e em rápido crescimento. Essa expansão faz parte de nossos esforços contínuos para apoiar desenvolvedores globalmente e ajudá-los a superar os desafios de pagamento", disse Chris Hewish, diretor de estratégia da Xsolla.

O mercado de jogos no Camboja deve alcançar US$ 75,21 milhões até 2027, com jogos para dispositivos móveis representando 66% da receita em 2023. Na Indonésia, a transformação digital abre grandes oportunidades para desenvolvedores de jogos, principalmente por meio de soluções de pagamento localizadas que reduzem atritos e melhoram as taxas de sucesso nas transações.

Para mais informações sobre as soluções de pagamento da Xsolla e como elas podem aprimorar sua estratégia de monetização no Camboja, Indonésia e outros locais, acesse xsolla.pro/psrw

