Como parte de seu compromisso com a construção de um planeta sustentável, a HCLTech, uma empresa líder global em tecnologia, anunciou hoje a segunda edição do programa HCLTech Climate Action Grant nas Américas.

Aproveitando a ótima resposta da primeira edição, a HCLTech concederá novamente este ano US$ 1 milhão em subsídios para três organizações não governamentais (ONGs) que combatem as mudanças climáticas e restauram a biodiversidade em 10 países das Américas nesta 2ª edição. O portal de inscrição está aberto e aceitará candidaturas de 24 de outubro a 20 de dezembro dos países elegíveis: Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Peru e EUA. Os nomes dos beneficiários serão anunciados em 5 de junho de 2025.

"Recebemos uma resposta positiva na primeira edição do Americas Grant e ficamos muito impressionados com as propostas de projetos inovadores. Estamos orgulhosos de apoiar alguns desses programas e ansiosos para colaborar com parceiros de ONGs que realizam trabalhos inovadores no combate às mudanças climáticas", disse a dra. Nidhi Pundhir, vice-presidente sênior de responsabilidade social global da HCLTech.

A HCLTech lançou o programa Americas em 2023 com um compromisso de US$ 5 milhões em subsídios ao longo de cinco anos para apoiar soluções escalonáveis, replicáveis e sustentáveis no combateàcrise climática que o mundo enfrenta atualmente. Organizações sem fins lucrativos dos países listados nas Américas são elegíveis para solicitar o subsídio para seus programas de ação climática alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A Argilando, do Brasil, a No. 9 Contemporary Art and the Environment do Canadá e a The Longleaf Alliance dos EUA foram as três contempladas na edição inaugural do HCLTech Climate Action Grant nas Américas.

Com um investimento total de mais de US$ 175 milhões em programas de responsabilidade social corporativa em todo o mundo até agora, a HCLTech e sua filial de CSR, a HCLFoundation, ajudaram a transformar mais de 6,5 milhões de vidas, trouxeram 72.000 acres de terra sob governança verde e coletaram 81 bilhões de litros de água. A HCLTech reabasteceu 32 vezes a água que consumiu em suas operações na Índia no ano fiscal de 2024, e 98% de seus edifícios receberam as mais altas classificações dos Conselhos de Construção Verde. Nos EUA, por meio de suas colaborações com organizações sem fins lucrativos, incluindo Feeding America e One Tree Planted, a HCLTech demonstrou continuamente seu compromisso com a responsabilidade social e a sustentabilidade.

Diversas agências globais reconheceram as realizações de sustentabilidade da HCLTech. A empresa obteve a classificação AA nas avaliações ESG da MSCI, A- pela CDP em ações de mudança climática e foi incluída no Anuário de Sustentabilidade da S&P nos últimos dois anos.

Para mais informações sobre o HCLTech Climate Action Grant nas Américas, sua missão e o processo de inscrição, acesse americas-grant.hcltech.com.

