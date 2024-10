Soluções multimodais podem otimizar transporte de mercadorias frágeis

A Complex Multimodal desenvolve soluções logísticas integradas para o transporte de cargas sensíveis, combinando diferentes modais como rodoviário, aéreo e marítimo para garantir que mercadorias delicadas cheguem ao destino com segurança. A empresa traz abordagem estratégica ao planejar operações que envolvem bens frágeis, equipamentos eletrônicos, produtos farmacêuticos e outras cargas que exigem cuidado especial.

Valerio Barbosa, diretor de logística da Complex, afirma que a integração de modais é um fator-chave para atender às exigências de transporte de cargas sensíveis. “Cada modal de transporte tem suas vantagens e desvantagens. A escolha certa ou a combinação de modais é o que permite que essas mercadorias cheguem intactas e dentro do prazo”, explica Barbosa.

Um dos pontos destacados por Barbosa é a necessidade de controle rigoroso em todas as etapas do transporte. “O monitoramento em tempo real é indispensável para o transporte de cargas sensíveis. É preciso acompanhar desde a origem até o destino final para garantir que não haja desvios que comprometam a integridade do produto”, afirma. A Complex utiliza tecnologia avançada para rastrear a movimentação das mercadorias e ajustar rotas conforme a necessidade.

Além disso, a empresa oferece um serviço dedicado a regulamentações específicas de cada setor, como o transporte de medicamentos que requerem temperatura controlada. “Entendemos que cada carga tem uma necessidade distinta, e o planejamento logístico precisa ser ajustado de acordo com isso, desde a escolha dos modais até a logística de armazenagem e distribuição”, acrescenta Barbosa.

