Judiciário premia a Amil pela busca de soluções de conflitos

De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2023 foram ajuizadas 565 mil ações sob o direito à saúde no Brasil, o que representa um aumento de 20% em relação a 2022. Sendo que 238 mil dizem respeito à saúde suplementar, em um acréscimo de 33% em relação ao ano anterior. Esses números reforçam a importância de se incentivar métodos alternativos de resolução de conflitos, como mediação e reconciliação, o que já tem sido alcançado por empresas do setor, com reconhecimento do Judiciário.

Como a Amil, que recebeu neste mês de outubro, de forma inédita, o selo Empresa Amiga da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). O reconhecimento se soma à certificação pelo selo Empresa Amiga da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que a companhia obteve, pela sétima vez, em setembro, referente ao trabalho realizado no primeiro semestre deste ano. A Amil se tornou, em 2017, a primeira operadora de planos de saúde do Brasil a receber a premiação do TJSP, que reconhece empresas que contribuem para difundir uma cultura de paz na sociedade por meio da utilização de instrumentos como a mediação e reconciliação. O objetivo é evitar a judicialização excessiva do país.

De acordo com o regulamento do programa Empresa Amiga da Justiça, as entidades parceiras devem atingir metas de aumento da quantidade de número de acordos judiciais e extrajudiciais, além de serem monitoradas quanto à quantidade de processos distribuídos no mesmo período e quanto às ações adotadas para incentivar a autocomposição.

“A satisfação dos clientes é uma prioridade da Amil e o trabalho de conciliação com eles é uma ótima alternativa para que possamos alcançá-la quando surge uma questão entre o beneficiário e a operadora. Obter esses reconhecimentos do TJRJ e do TJSP mostra que estamos no caminho certo nesse sentido, além de contribuirmos para a redução da judicialização da saúde no Brasil”, destaca Daniela Wanderley Leite, diretora Cível e Criminal do Grupo Amil.

Para realizar um contato rápido e eficaz, a Amil utiliza uma plataforma online para composição direta entre advogados. Dessa forma, consegue desafogar o Judiciário e, ao mesmo tempo, mantém uma relação saudável com seus clientes.

Reputação

O trabalho contínuo de conciliação realizado pela Amil resultou em reconhecimentos também por outros tribunais e instituições em anos anteriores. Alguns exemplos são o Selo de Qualidade do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e o Selo Ouro, outorgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc). A empresa também foi premiada pelo Conselho Nacional de Justiça, com uma menção honrosa do Prêmio Conciliar é Legal, que reconhece nacionalmente boas práticas de soluções de conflitos.

Recentemente, nos dias 25 e 26 de setembro, a operadora participou da ação social promovida pelo TJRJ para celebrar o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. O evento foi coordenado pela desembargadora Regina Lúcia Passos, presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão (COMAI), e apoiado pela AMAERJ. Na ocasião, foram disponibilizados diversos serviços em prol da pessoa com deficiência, dentre eles assistência jurídica e de conciliação com empresas privadas, além da oportunidade de confecção de currículos e de oferta de vagas de trabalho destinadas ao público PcD.

De 4 a 8 de novembro, a Amil participará da 19ª Semana Nacional de Conciliação, estruturada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Website: http://www.amil.com.br