Beleza e Associados conecta médicos brasileiros a Portugal

Sob a liderança de José Beleza, a Beleza e Associados tem atuado no recrutamento de médicos brasileiros para Portugal, respondendo à demanda por profissionais de saúde na Europa. Iniciado há seis anos, o programa já auxiliou cerca de 30 médicos, muitos dos quais já exercem a profissão em Portugal.

A empresa tem participado continuamente de eventos médicos de destaque, incluindo quatro edições da Jornada Paulista de Radiologia (JPR) e duas do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR). Com presença confirmada na JPR 2025, programada para maio de 2025 no Transamerica Expo Center, em São Paulo, a Beleza e Associados oferecerá aos médicos a oportunidade de conhecer detalhadamente seus projetos e interagir diretamente com José Beleza.

Recentemente, a Beleza e Associados ampliou seu escopo de recrutamento para incluir novas especialidades, como dermatologistas e clínicos gerais. Essa estratégia abre oportunidades para diversas áreas da medicina explorarem carreiras no exterior. Médicos que desejam viver e trabalhar em Portugal podem encontrar possibilidades para integrar o sistema de saúde europeu.

Sobre o processo de migração, José Beleza, CEO da Beleza e Associados, comenta: "O processo de migração, embora tenha suas complexidades, é assistido pela Beleza e Associados, que oferece suporte aos médicos nos procedimentos burocráticos."

O Dr. Luiz Rosa, Diretor Clínico e Médico Radiologista em Portugal, destaca a alta demanda por especialistas no continente, intensificada pelo envelhecimento populacional. Ele ressalta que a qualidade da formação brasileira e a proficiência no idioma são fatores importantes para a integração dos médicos no mercado europeu.

Além das oportunidades profissionais, o Dr. Luiz Rosa enfatiza que a cultura similar, o idioma comum e a segurança tornam Portugal um destino atraente para médicos brasileiros e suas famílias.

A iniciativa da Beleza e Associados atende às necessidades de saúde em Portugal e oferece um caminho para médicos brasileiros expandirem suas carreiras internacionalmente.

Website: https://belezaeassociados.com.br/