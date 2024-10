Ensaio Fotogr..fico com os colaboradores da INFOTEC Brasil nos escrit..rios do RIo de Janeiro e de Maca...

A Infotec Brasil, uma das maiores empresas no setor de Terceirização de Serviços, Processos (BPO) e gestão de pessoas, anuncia a abertura de mais de 80 vagas de trabalho em diversas áreas dos segmentos de Óleo e Gás, Energia, Mineração e Siderurgia. As oportunidades disponíveis abrangem diferentes níveis de experiência, desde funções operacionais até posições de liderança, além de formatos variados como presencial e remoto.

Com mais de 38 anos de atuação, a Infotec Brasil oferece posições para profissionais que desejam se desenvolver em áreas altamente promissoras do mercado. Entre as vagas disponíveis, destacam-se oportunidades para as cidades de Araucária (PR), Betim (MG), Camaçari (BA), Canoas (RS), Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Fortaleza (CE), Macaé (RJ), Mauá (SP), Paulínia (SP) e São José dos Campos (SP). Além disso, há diversas oportunidades de trabalho remoto, permitindo flexibilidade e acesso a talentos de diferentes localidades.

Algumas posições em aberto:

Engenheiro Mecânico (foco em análise de flexibilidade) - Remoto

Engenheiro Mecânico (foco em projetos de tubulação) - Remoto

Projetista de Instrumentação - Remoto

Projetista de Fluxogramas de Engenharia - Remoto

Projetista E3D - Remoto

Engenheiro de Segurança (Análise de riscos) - Remoto

Engenheiro Químico (Foco em projetos) - Remoto

Engenheiro Químico (Foco em Projetos) - Paulínia/SP

Engenheiro Mecânico (Projetos de Tubulação) - Paulínia/SP





Como se inscrever?

Para conhecer e participar de todas as oportunidades, o candidato pode acessar o site Carreiras da Infotec Brasil e analisar as vagas que se alinham ao perfil. Os interessados também podem entrar contato pelo e-mail: recrutamento@infotecbrasil.com.br

Website: https://infotecbrasil.com.br/carreiras/