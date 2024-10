A Supergasbras acaba de abrir inscrições para o seu Programa de Estágio 2025, com mais de 50 vagas em várias localidades do Brasil. Podem se candidatar estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Economia, Comunicação Social, Engenharias, Gestão Comercial, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e afins, com formatura prevista entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026. O processo seletivo inclui etapas como prova online, avaliação de competências, painel e entrevistas com gestores.

“Nosso programa visa capacitar esses jovens para enfrentar desafios reais, oferecendo uma experiência que os forme como profissionais. Queremos que eles se sintam acolhidos e saibam que estão sendo guiados em uma jornada de crescimento, com oportunidades de aprendizado e um ambiente que favorece o bem-estar”, afirma Thais Bacelar Schwandt, Coordenadora de Atração de Talentos da Supergasbras.

Todas as vagas estão disponíveis na página do programa e são destinadas também à Pessoas com Deficiência (PCD).

As oportunidades são para atuação em Jequié (BA), Salvador (BA), Caucaia (CE), Brasília (DF), Betim (MG), Belém (PA), Ipojuca (PE), Recife (PE), Araucária (PR), Londrina (PR), Barra Mansa (RJ), Duque de Caxias (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Canoas (RS), Mauá (SP), São Paulo e ABC Paulista (SP), Paulínia (SP), Ribeirão Preto (SP) e São José dos Campos (SP).

Com duração de dois anos, o programa oferece uma trilha de desenvolvimento, que inclui encontros mensais, conversas com o presidente, avaliações semestrais, visitas técnicas e treinamentos virtuais. Além disso, os estagiários terão benefícios como vale-refeição ou alimentação no local, vale-gás, seguro de vida, plano de saúde, auxílio academia (Wellhub) e day off no dia do aniversário.

As inscrições devem ser feitas até 07/11, e a previsão é que os selecionados ingressem na companhia até janeiro de 2025.





Website: https://www.supergasbras.com.br/