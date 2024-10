Evento em Fortaleza apresenta inovações para o setor de RH

Nos próximos dias 24 e 25 deste mês, os profissionais dos setores de gestão de pessoas de Fortaleza terão a oportunidade de se atualizar sobre as novidades do setor durante o Ceará RH. A feira, promovida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Ceará, vai movimentar o Centro de Eventos da capital cearense.

Mais de 20 apresentações estão confirmadas, entre elas a da jornalista Giuliana Morrone, que abre com palestra magna sobre “Sustentabilidade nos negócios: contextos e desafios para o RH”. A programação ainda conta com presença do autor do livro “Repensando o RH”, JP Coutinho; além do ator Marcelo Serrado, que tem se engajado no tema de cuidados com a saúde mental. O Ceará RH contará com arenas temáticas de “Conhecimento” e “Experiências”. Para conferir a programação completa e realizar a inscrição, os interessados podem acessar o site: https://abrhce.com.br/ceararh/ .

Soluções financeiras digitais

Em paralelo às apresentações, haverá ainda a ExpoRH, em que um dos destaques deve ser a presença da cearense Somapay. Comemorando 10 anos de operação, o banco digital terá stand permanente no evento. No portfólio, a fintech tem ampliado sua participação no mercado com soluções focadas, principalmente, no público B2B, como transferências on-line, gestão de folha de pagamento, benefícios flexíveis e automação de processos para o departamento de pessoal, RH e financeiro das empresas.

Serviço

Ceará RH

Local: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE)

Data: Dias 24 e 25 de outubro

Horário: 8h às 18h

Informações: https://abrhce.com.br/ceararh/

Website: https://abrhce.com.br/ceararh/