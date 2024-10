A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeias de suprimentos de ponta a ponta, teve uma forte participação na lista inaugural da Newsweek das Empresas Mais Responsáveis do Canadá 2025. A empresa de software sediada em Ottawa ficou em 38º lugar entre as 700 empresas avaliadas. A lista é apresentada pela Newsweek e pela Statista Inc., um portal de estatísticas líder mundial e fornecedor de classificações do setor.

As Empresas Mais Responsáveis do Canadá 2025 consideram todos os três pilares de ESG: meio ambiente, social e governança corporativa. As emissões de carbono e o uso de energia foram as principais considerações ambientais; a diversidade, a equidade e a segurança no trabalho foram analisadas no pilar social; a transparência e o comportamento ético foram os principais tópicos da governança.

“Estamos honrados em ser reconhecidos pela Newsweek”, disse John Sicard, presidente e CEO da Kinaxis. ”Estamos orgulhosos do trabalho que realizamos para avançar nessas questões críticas, como também do nosso compromisso em construir as cadeias de suprimentos sustentáveis do futuro”.

A Kinaxis ajuda empresas a quebrar silos e gerenciar as complexidades das cadeias de suprimentos globais oferecendo visibilidade em tempo real, planejamento colaborativo e tomada de decisões rápida com sua plataforma de IA Maestro™, dando às organizações o poder de se manteremàfrente das interrupções e fazer escolhas mais sustentáveis.

A solução de Cadeia de Suprimentos Sustentável da Kinaxis também ajuda as empresas a rastrear as emissões de gases de efeito estufa do Escopo 3 e entender como as mudanças em seu plano de cadeia de suprimentos podem impactar positiva ou negativamente essas emissões.

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de gestão de cadeia de suprimentos, visite Kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializam cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianualàentrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na interrupção de hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

