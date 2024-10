O Canva, a única plataforma de comunicação visual completa do mundo, apresentou hoje um conjunto de novos produtos e recursos para transformar a maneira como as pessoas fazem design no trabalho e fora dele. Esse anúncio coincide com o fato de o Canva ter alcançado o marco importante de 200 milhões de usuários ativos mensais, um aumento de mais de 115 milhões nos últimos dois anos, enquanto a empresa também atinge US$ 2,5 bilhões em receita anual.

As inovações mais recentes do Canva – incluindo a nova e poderosa tecnologia de IA generativa do Leonardo.Ai, que foi recentemente adquirida pelo Canva – introduzem possibilidades interessantes para um trabalho mais inteligente, melhor colaboração e criação de conteúdo visual impressionante. O lançamento do Dream Lab capacita as equipes de todos os setores e profissões a desbloquear novas alavancas de criatividade, precisão de design e eficiência em seu trabalho.

A empresa também compartilhou que, cinco meses após o lançamento do Canva Enterprise – a assinatura do Canva para grandes organizações – líderes do setor como NYSE, Atlassian, HP, Snowflake, Ray White, DHL Express, Tecnocasa e Docusign começaram a aproveitar a oferta para otimizar a criação de conteúdo de suas organizações e expandir sua marca.

À medida que a presença do Canva se expande nos locais de trabalho, a plataforma está experimentando um crescimento explosivo, com mais de 30 bilhões de designs criados até o momento – em um ritmo notável de mais de 300 novos designs a cada segundo. Usuários de mais de 190 países também criaram mais de 2,5 bilhões de apresentações e 500 milhões de documentos. Além disso, o uso das ferramentas de IA do Canva disparou, com mais de 10 bilhões de usos até o momento.

“Estamos extremamente empolgados por agora capacitar mais de 200 milhões de pessoas em quase todos os países do mundo. Desde mais de 95% das empresas da Fortune 500 até milhões de pequenas empresas, salas de aula e organizações sem fins lucrativos, esse é certamente um marco emocionante, mas sentimos que ainda estamos apenas 1% do caminho percorrido”, disse Melanie Perkins, cofundadora e CEO da Canva. “À medida que intensificamos nossos esforços para capacitar todos a transformarem suas ideias em designs, estamos lançando dezenas de novos recursos em nosso Visual Suite, na interseção entre criatividade e produtividade. De designs mais interativos a um conjunto de atualizações com IA, esperamos que esses novos recursos ajudem nossa comunidade a continuar alcançando seus objetivos”.

Apresentando o Dream Lab, impulsionado pelo Leonardo.Ai

Apenas três meses após a aquisição do Leonardo.Ai pela Canva, a empresa introduziu o Dream Lab – uma poderosa ferramenta de IA generativa projetada para transformar qualquer ideia, de uma simples descrição de texto em fotos e gráficos dinâmicos e altamente dinâmicos. Impulsionado pelo modelo fundacional Phoenix avançado da Leonardo, o Dream Lab potencializa as capacidades de geração de imagens por IA da Canva com ferramentas que transformam uma simples ideia em um resultado espetacular e vibrante de maneiras inéditas. Isso incluirá:

gerar múltiplas variações em mais de 15 estilos diferentes, incluindo Renderizações 3D e ilustrações

usar uma imagem existente como referência de estilo para influenciar mais precisamente o resultado, desbloqueando possibilidades como gerar fotos de estoque no estilo da sua empresa

criar imagens complexas com vários sujeitos e retratos fotorrealistas

A Canva uniu forças com o Leonardo.Ai para trazer capacidades de IA ainda mais poderosas para profissionais criativos. Milhões de usuários, desde criadores de conteúdo até designers profissionais, arquitetos e diretores de cinema, confiam no Leonardo.Ai por sua qualidade e flexibilidade de ponta. O Dream Lab aprimora a precisão dos resultados do Magic Studio da Canva, que é fácil de usar. Ao mesmo tempo, a Canva reafirma seu compromisso com o uso seguro e responsável da IA, garantindo que o Dream Lab seja respaldado pelo Canva Shield, a abordagem rigorosa e líder do setor da empresa para confiança e segurança em IA.

Ao combinar a extensa geração de imagens com a biblioteca de conteúdos da Canva de mais de 100 milhões, os usuários têm acesso a um suprimento infinito de conteúdo, garantindo que sempre tenham a imagem perfeita para qualquer design. Por exemplo, diretores de arte podem gerar storyboards inteiros, empreendedores podem experimentar vários mockups de produtos, equipes de marketing podem criar rapidamente recursos de campanha alinhadosàmarca e educadores podem criar materiais de aprendizado envolventes – tudo com confiança e segurança.

Revelando dezenas de novos recursos no Visual Suite da Canva

Desde sua estreia, o Visual Suite do Canva – que inclui Docs, Whiteboards, Websites, Presentations e Videos – reinventou como as equipes colaboram e transformou a criação de conteúdo ao consolidar todos os recursos de design e ferramentas de local de trabalho em uma plataforma perfeita. Em apenas dois anos desde o lançamento no evento inaugural Canva Create do Canva, o pacote atingiu vários marcos importantes.

2,5 bilhões de apresentações foram criadas; mais de 1.500 a cada minuto

1,5 bilhões de vídeos foram criados; mais de 1.000 a cada minuto

500 milhões de documentos foram criados; 650 a cada minuto

Quase 80 milhões de sites foram criados; 50 a cada minuto

240 milhões de quadros brancos foram criados; agora é o produto de crescimento mais rápido, com o uso dobrando este ano

Hoje, a Canva está revelando uma série de novos e futuros recursos com base nas principais solicitações de sua comunidade. De mais interatividade a ferramentas de IA aprimoradas em Docs, Whiteboards e além, essas melhorias estão preparadas para tornar o trabalho ainda mais perfeito:

Quadros Brancos mais inteligentes : classificação e resumo impulsionados por IA, junto com 'Reaction Stickies' interativas para ajudar os colegas de equipe a votar em ideias em tempo real.

: classificação e resumo impulsionados por IA, junto com 'Reaction Stickies' interativas para ajudar os colegas de equipe a votar em ideias em tempo real. Magic Write mais intuitivo : novas funcionalidades de IA, incluindo geração de texto contextual para resultados mais precisos e comandos de um clique para refinar o texto gerado.

: novas funcionalidades de IA, incluindo geração de texto contextual para resultados mais precisos e comandos de um clique para refinar o texto gerado. Capacidades de vídeo sem esforço : efeitos avançados de animação e legendas geradas automaticamente que podem ser ajustadas ao estilo da marca para economizar horas de trabalho manual.

: efeitos avançados de animação e legendas geradas automaticamente que podem ser ajustadas ao estilo da marca para economizar horas de trabalho manual. Apresentações mais interativas : novos tipos de gráficos interativos e efeitos avançados de animação para aumentar o engajamento. Além disso, numeração automática de páginas adicionada com um clique.

: novos tipos de gráficos interativos e efeitos avançados de animação para aumentar o engajamento. Além disso, numeração automática de páginas adicionada com um clique. Contação de dados expandida : a introdução de novos tipos de gráficos como gráficos de área, gráficos de radar, gráficos de hierarquia e gráficos estatísticos.

: a introdução de novos tipos de gráficos como gráficos de área, gráficos de radar, gráficos de hierarquia e gráficos estatísticos. Introdução de Mockups personalizados : transforme fotos em modelos de mockup profissionais e com a marca em um clique.

: transforme fotos em modelos de mockup profissionais e com a marca em um clique. Estreia de Enquetes e questionários : crie enquetes e questionários simples e personalizáveis diretamente no editor.

: crie enquetes e questionários simples e personalizáveis diretamente no editor. Integrações poderosas: acesse e colabore em designs da Canva diretamente no Google Workspace via Gmail, Google Drive, Calendar, Docs e mais.

Expansão da oferta de conteúdo com ativos de classe mundial

O Canva expandiu rapidamente sua oferta de conteúdo ao integrar ativos de destaque de potências criativas como Artlist e pocstock. Essa expansão introduz uma ampla gama de novos templates (modelos), vídeos, fotos de banco de imagens e muito mais, permitindo a criação de conteúdo premium e de classe mundial, tudo em um só lugar.

Integração com Artlist : por meio da Biblioteca de Vídeos Premium da Artlist, o Canva agora oferece música e ativos de vídeo cinematográficos de artistas de destaque do setor.

: por meio da Biblioteca de Vídeos Premium da Artlist, o Canva agora oferece música e ativos de vídeo cinematográficos de artistas de destaque do setor. Fortalecendo a representação inclusiva com pocstock: o Canva reforça seu compromisso com a diversidade ao introduzir a coleção de conteúdo da pocstock. Essa parceria oferece aos usuários pagos acesso a 150.000 fotos, permitindo-lhes criar conteúdo que reflete melhor um mundo inclusivo.

Work Kits para ainda mais públicos

Após o lançamento bem-sucedido dos Work Kits do Canva em maio, o Canva está expandindo suas ofertas para capacitar professores, estudantes e pequenos empresários com ferramentas e recursos indispensáveis, adaptados às suas necessidades de comunicação visual. Os primeiros Work Kits, introduzidos para as áreas de vendas, marketing, RH e setores criativos, já foram utilizados mais de um milhão de vezes globalmente.

Work Kits para pequenos empresários : kits de trabalho generalistas que incluem guias práticos, templates personalizáveis, recursos organizacionais e aplicativos para apoiar diversos aspectos da gestão de um negócio.

: kits de trabalho generalistas que incluem guias práticos, templates personalizáveis, recursos organizacionais e aplicativos para apoiar diversos aspectos da gestão de um negócio. Work Kits para professores : uma ampla variedade de templates e recursos voltados para a educação, que ajudam a enfrentar desafios importantes, renovar planos de aula, gerenciar a carga de trabalho e incentivar a criatividade com base em experiências reais.

: uma ampla variedade de templates e recursos voltados para a educação, que ajudam a enfrentar desafios importantes, renovar planos de aula, gerenciar a carga de trabalho e incentivar a criatividade com base em experiências reais. Work Kits para estudantes: templates, dicas e ferramentas para melhorar o desempenho nas tarefas, organizar os estudos e aprimorar suas apresentações em projetos extracurriculares.

O Canva está criando uma nova geração de software de local de trabalho fácil de usar que atende a todas as necessidades de design e colaboração de profissionais de todos os setores. Ao expandir e atualizar continuamente seus Work Kits, o Canva garante que sua comunidade diversificada de usuários tenha uma solução rápida, fácil e gratuita de que precisam para atingir seus objetivos.

Sobre o Canva ?

Lançado em 2013, o Canva é uma plataforma de colaboração e comunicação visual on-line gratuita com a missão de capacitar todas as pessoas do mundo a projetar. Com uma interface de usuário simples de arrastar e soltar e uma vasta gama de modelos que vão desde apresentações, documentos, sites, gráficos de mídia social, pôsteres, vestuário a vídeos, além de uma enorme biblioteca de fontes, banco de imagens, ilustrações, filmagens e clipes de áudio, qualquer pessoa pode pegar uma ideia e criar algo bonito.

Ativos para baixar

