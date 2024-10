MBA em Tecnologia potencializa carreira de líderes em diversos setores

A transformação digital já não é apenas uma tendência, mas sim uma prioridade estratégica para a maioria das empresas. De acordo com a Pesquisa Global de Riscos 2022, realizada pela PwC, 89% das empresas brasileiras acreditam que acompanhar a velocidade das transformações digitais está entre os principais desafios no gerenciamento de riscos. Este processo envolve não apenas a adoção de novas tecnologias, mas também a capacitação das equipes e a revisão de processos organizacionais?.

Pat Gelsinger, CEO da Intel, afirmou que “toda empresa agora é uma empresa de tecnologia”, pois todas as áreas do conhecimento, desde a medicina, até o marketing, são permeadas e afetadas pelos avanços tecnológicos. Esta crescente digitalização dos negócios tem exigido que líderes empresariais compreendam e dominem as ferramentas tecnológicas para se manterem competitivos no mercado global.?

Nesse cenário, um MBA surge como uma opção estratégica, oferecendo aos executivos as habilidades necessárias para tomar decisões informadas e liderar a transformação digital em suas organizações. Este tipo de formação permite que os líderes compreendam a linguagem da tecnologia, incluindo conceitos básicos de programação, análise de dados e inteligência artificial, que são importantes para tomar decisões, identificar novas oportunidades de inovação e criar produtos e serviços que respondam às demandas do mercado. Jensen Huang, CEO da Nvidia, acredita que o avanço da IA possibilitará que profissionais de diversas áreas usufruam da ciência da computação.

A aplicação da tecnologia nas diversas áreas de uma organização é vasta. No marketing, por exemplo, a personalização da experiência do cliente e a automação de processos tornaram-se realidade graças às ferramentas digitais, que também permitem uma análise mais precisa do retorno sobre o investimento. Já no setor financeiro, a análise de dados e a inteligência artificial ajudam a otimizar a gestão de riscos e a prever tendências de mercado, oferecendo uma base mais sólida para decisões de investimento.

“Líderes que possuem um forte conhecimento em tecnologia estão mais preparados para enfrentar os desafios do mercado e aproveitar novas oportunidades. A recente adoção massiva da Inteligência Artificial pelas empresas é um exemplo da importância do conhecimento técnico para os gestores e diretores”, afirma Rafael Ronqui, diretor dos cursos de MBA do Centro Universitário FIAP.?

Um MBA na área de tecnologia pode não só capacitar os executivos a dominarem o cenário digital, como também fortalecer a capacidade das organizações de inovar, crescer e manter-se competitivas no longo prazo.

