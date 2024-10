Uso de utensílio durável pode reduzir impacto do descartável

De acordo com dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, compilados pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) e divulgados pela revista Veja, em 2022 o país foi responsável pela produção de 13,7 milhões de toneladas de resíduos plásticos, ou 64 quilos por pessoa no ano.



O número foi maior do que o registrado em 2019, quando o Brasil foi considerado o 4º maior país produtor de lixo plástico do mundo. Na ocasião, um relatório do WWF (Fundo Mundial para a Natureza, na sigla em inglês) apontou que o país havia gerado 11,3 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia.



Como forma de promover uma cultura de sustentabilidade e de preservação dos recursos naturais, a Justiça do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, adotou o slogan ‘Adote um copo ou garrafinha, sua saúde e o meio ambiente agradecem’. A campanha visa conscientizar os servidores para a importância da redução do consumo de copos descartáveis e da geração de lixo.



“A redução do uso de copos descartáveis, além de contribuir diretamente para a diminuição do lixo gerado, promove uma reflexão sobre o papel de cada um na preservação ambiental. Acredito que ações como essa, quando adotadas em ambientes de trabalho com grande circulação de pessoas, demonstram o compromisso com a sustentabilidade e inspiram outros setores a seguirem o mesmo caminho”, afirma Erick Badanai, cofundador da Zen Brindes, empresa especializada em itens personalizáveis.



O empresário destaca que o uso de produtos reutilizáveis, como garrafas térmicas e canecas, podem reduzir significativamente a geração de resíduos plásticos e, ao mesmo tempo, promover o consumo de água de maneira prática e saudável. “Esses itens são uma alternativa para substituir o uso de copos descartáveis. Muito comumente, empresas preocupadas com a sustentabilidade e o meio ambiente oferecem esses materiais como brindes aos funcionários, incentivando hábitos mais conscientes no ambiente de trabalho e na vida cotidiana.”



Os dados do WWF se tornam ainda mais impactantes quando se referem ao número de resíduos reciclados: dos 91% de lixo plástico produzidos e coletados no Brasil, apenas 1,28% são efetivamente reciclados. Trata-se de um dos menores índices da pesquisa e constatado como abaixo da média global de reciclagem plástica, que é de 9%.



Segundo a Abrelpe, o resíduo plástico é o tipo de poluente mais encontrado nos corpos hídricos do planeta, pois corresponde a 48,5% dos materiais que vazam para os mares. Só no Brasil, mais de 3 milhões de toneladas de resíduos sólidos vão parar nos rios e mares todos os anos.



Badanai avalia que oferecer produtos personalizados aos funcionários, como sacolas eco bags, garrafas, copos personalizados e canecas reutilizáveis, pode engajar as pessoas nesse propósito. “Essa mudança no consumo pode ser vantajosa não apenas para o meio ambiente, mas também para a saúde e para a economia, evitando gastos desnecessários com materiais descartáveis e promovendo o bem-estar dos usuários”.



