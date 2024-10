Herbíssimo lança desodorante infantil sem alumínio

A marca Herbíssimo, de produtos para autocuidado e bem-estar, anunciou o lançamento do Desodorante em Creme Herbíssimo Kids, voltado para crianças a partir de 8 anos. O produto foi desenvolvido para atender às necessidades específicas dessa faixa etária, promovendo proteção contra o mau odor, além de estimular a formação de hábitos de higiene e autocuidado desde a infância. A iniciativa reforça a importância de práticas de cuidado pessoal para o desenvolvimento saudável de crianças.

O novo desodorante da Herbíssimo, disponível para consulta no site oficial do Grupo, visa promover a prática de autocuidado desde cedo. Afinal, o uso de produtos de higiene, adequados para essa fase, pode contribuir para a construção de autoestima, responsabilidade e confiança. A iniciativa também visa criar momentos de conexão entre pais e filhos, facilitando a transmissão de valores como saúde e bem-estar de forma natural.

Fórmula segura e sustentável

A fórmula do Herbíssimo Kids, livre de alumínio, foi desenvolvida para oferecer uma opção hipoalergênica e dermatologicamente testada. De acordo com informações disponíveis no site da Dana Cosméticos, o produto é adequado para crianças a partir de 8 anos, além de ser vegano e cruelty-free, o que o torna uma escolha alinhada a práticas sustentáveis. Além da proteção por até 12 horas, sem risco de manchas nas roupas ou escurecimento da pele.

O desodorante conta com textura em creme, adequada para as axilas delicadas das crianças. A fragrância foi pensada para proporcionar uma sensação de frescor durante atividades diárias, como brincadeiras e esportes. Além disso, o produto contém um ativo desodorante natural e prebiótico que ajuda a equilibrar a barreira cutânea, promovendo o cuidado contínuo da pele.

Resposta a uma demanda dos consumidores

A Herbíssimo percebeu uma demanda crescente entre os consumidores por produtos que atendam às necessidades das crianças em fase de crescimento. A marca, que já oferece diversas opções de desodorantes para adultos, agora amplia seu portfólio com uma solução específica para o público infantil. O lançamento de Herbíssimo Kids visa responder a essa necessidade, oferecendo uma alternativa para o controle do odor em crianças a partir dos 8 anos.

Além do lançamento voltado para o público infantil, a Herbíssimo também prepara novos lançamentos para as mães e os pais, que deverão incluir combinações de ativos de skincare. A marca baseia suas ações em valores como inovação e qualidade, buscando atender às necessidades dos consumidores em todas as fases da vida.

Website: https://herbissimo.com.br/

Próximos lançamentos: https://promo.danacosmeticos.com.br/pre-lancamentos

Website: https://www.danacosmeticos.com.br/