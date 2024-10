Interesse masculino por cirurgias plásticas muda mercado

As mulheres ainda dominam com sobras o mercado de procedimentos estéticos, mas as clínicas especializadas estão longe de desprezar a fatia de homens que recorrem a esses procedimentos. Até porque eles estão em alta. No ano passado, um estudo realizado pela empresa farmacêutica Allergan, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), mostrou que 82,5% dos homens no país já estariam abertos a realizar algum procedimento estético.

Isso vai ao encontro do número de cirurgias plásticas que também cresceram no Brasil em 2023. Somente no ano passado, os procedimentos estéticos ultrapassaram os dois milhões de cirurgias, de acordo com projeção da SBCP-SP. Para o cirurgião-plástico Felipe Villaça, que possui uma clínica em Belo Horizonte, o aquecimento do mercado no Brasil se deve também à procura dos homens.

“Já faz alguns anos que nós notamos uma presença mais constante de homens interessados em procedimentos. E as cirurgias plásticas também são para eles. Não é uma exclusividade para as mulheres, ainda que elas sejam uma grande maioria dos pacientes”, analisa o médico. “Enquanto elas buscam por intervenções que valorizam as curvas femininas, os homens buscam principalmente por cirurgias corretivas”, compara.

É o caso da procura por ginecomastia, procedimento que retira o excesso de tecido mamário que eventualmente pode ser comparado com as mamas femininas. Felipe Villaça também cita a rinoplastia, cuja intervenção consiste em ajustar a região nasal. Além disso, a busca pela blefaroplastia também vem sendo recorrente. “Nesta cirurgia, nós retiramos o excesso de pele nas pálpebras, uma condição que tende a ocorrer com o envelhecimento”, afirma o cirurgião-plástico.

“Há um mundo ainda a ser explorado pelos homens entre as cirurgias estéticas. Por inibição ou mesmo um desmazelo físico, muitos ainda dispensam esse tipo de transformação. Mas elas trazem um retorno importante, não apenas para a percepção física como também para a autoestima. O público masculino que se rende aos procedimentos reconhece uma mudança integral e positiva no seu cotidiano”, aponta Felipe Villaça.

