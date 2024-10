LPM.World vence o Gold Award no Travel Weekly Magellan Award

O LPM.World, plataforma de conteúdo focada em liderança, propósito e sustentabilidade, anunciou que conquistou o Gold Award no Travel Weekly Magellan Awards 2024. O prêmio foi concedido ao documentário: "Mato Grosso do Sul: Expoente do Ecoturismo para o Mundo”, na categoria América do Sul e Central - Destinos Sustentáveis.

A série documental produzida pelo LPM.World em parceria com a Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul celebra a biodiversidade, a cultura local e as práticas sustentáveis do estado. Produzido em uma série de quatro episódios e um longa-metragem, o documentário foi exibido em canais na RedeTV! e Portal Terra, gerando mais de 430 mil visualizações e 1.000 interações nas redes sociais.

O documentário conta com nomes premiados do audiovisual e da indústria do turismo em sua produção. A direção e roteiro são da jornalista e documentarista Adriana Farias, a direção e cinematografia é de Maxwell Polimanti. E a produção executiva é de Gisele Abrahão, profissional da Indústria do Turismo.

“Nós, do LPM.World, estamos extremamente orgulhosos deste reconhecimento. Este documentário é uma homenagem ao potencial transformador do ecoturismo e à rica biodiversidade de Mato Grosso do Sul”, afirmou Gisele Abrahão, CEO da GVA e produtora executiva do documentário. “Acreditamos no poder das histórias para inspirar ações globais e promover mudanças sustentáveis”.

A obra não só destacou Mato Grosso do Sul como um destino de ecoturismo global, mas também contribui para discussões sobre a importância da sustentabilidade e preservação ambiental.

O Travel Weekly Magellan Awards é uma das premiações mais respeitadas da indústria de viagens, reconhecendo a excelência em diversos setores, incluindo hospitalidade, marketing, destinos, educação em viagens e ecoturismo. A competição, que atrai inscrições de empresas e projetos ao redor do mundo, é julgada por um painel de especialistas da indústria, que seleciona os vencedores com base em criatividade, impacto e contribuição para o avanço do turismo global.

O prêmio reflete o compromisso do LPM.World em promover o turismo sustentável e o desenvolvimento responsável. Além de receber cobertura da mídia nacional e internacional, o documentário, ano passado, também foi selecionado para ser exibido no festival internacional de cinema Travel FilmFest, no Chipre. A obra foi a única representante brasileira finalista na categoria de "melhor documentário".

O documentário está disponível para assistir no site LPM.World.

Website: https://lpm.world/documentario/serie-documental-mato-grosso-do-sul-expoente-do-ecoturismo-para-o-mundo/