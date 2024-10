Hoff Analytics tira a prova do crescimento e lidera o setor

A Hoff Analytics, empresa que oferece a identificação antecipada de obras, serviços e movimentações construtivas em nível nacional, foi destaque em uma das maiores plataformas de open innovation do Brasil e da América Latina, a 100 Open Startups. A 9ª edição do evento ocorreu no Hotel Copacabana Palace, no dia 17 de outubro, premiando a Hoff Analytics com o 1º lugar na categoria Construtech.

Considerada a plataforma de maior impacto na geração de negócios entre grandes empresas e startups, a 100 Open Startups tem como objetivo reconhecer e premiar os principais praticantes de inovação aberta com startups. Nas edições de 2022 e 2023, a Hoff Analytics conquistou o 3º lugar na categoria Construtech em ambos os anos, além do 56º e 15º lugar no ranking geral, respectivamente. Em 2024, os sócios celebram o 1º lugar na categoria Construtech e o 8º no ranking geral.

Fundada em 2020, a Hoff Analytics permite o acompanhamento de obras e profissionais em todo o país, atendendo grandes corporações do setor. Enquanto o Brasil vive um crescimento expressivo no ecossistema de inovação, apenas 20% das startups conseguem manter um crescimento equilibrado. Nesse contexto, manter um negócio lucrativo é um desafio para empreendimentos inovadores no país. A conquista do 1º lugar na categoria Construtech demonstra, segundo o fundador, que a empresa está superando os obstáculos encontrados ao longo do caminho.

"Como qualquer outro negócio, enfrentamos desafios, mas sempre seguimos com dedicação e resiliência. Desde o segundo ano da empresa, recebemos propostas de exit; muitos poderiam achar que o melhor caminho seria aceitar, mas acreditamos no nosso propósito e no aperfeiçoamento contínuo da nossa solução. O resultado fala por si só: no terceiro ano, conquistamos grandes prêmios, e isso se intensificou no quarto ano, com o aumento do faturamento e nossa participação em feiras internacionais, dando início ao processo de internacionalização”, afirma Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics, que começou a empresa em meio à pandemia e hoje celebra o topo da categoria Construtech.

Segundo a CEO Janaine Nascimento, a Hoff Analytics se destaca no campo da inteligência de dados para a construção civil porque vai além da simples coleta de dados: ela transforma dados em informações para seus clientes. "Nossa tecnologia minera dados de forma completa e entrega informações proprietárias Hoff, que são processadas por nossa IA para oferecer uma visão mais ampla das movimentações do mercado. Com nossa base histórica e análise contínua, conseguimos qualificar oportunidades de negócios de forma muito mais eficiente do que processos que apenas organizam dados de registros públicos”, explica.

"Nossa barreira de entrada é muito maior do que apenas um software que pode ser copiado e programado. Nosso processo envolve tecnologia avançada para mineração e inteligência de dados atualizados diariamente sobre o mercado da construção civil. Com a leitura desses dados, associados ao que já foi treinado e integrado em nossa máquina, criamos e entregamos aos nossos clientes informações Hoff Analytics. Não é apenas a premiação do 100 Open Startups que nos impulsiona, mas a confiança de grandes empresas que nos acompanham nesta jornada”, afirma a empresária.

Agora, tanto o fundador quanto a CEO buscam continuar equilibrando o crescimento da Hoff Analytics, investindo em novas verticais e explorando novas oportunidades. Eles destacam que o varejo da construção e o apoio à pequena revenda estão entre as próximas metas do vencedor da categoria Construtech.

