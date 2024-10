Cirium, a fonte de análise de aviação mais confiável do mundo, publicou sua previsão anual de frota, revelando a perspectiva futura do mercado global de aeronaves comerciais de passageiros e de carga.

A previsão independente, agora em seu 12º ano, revela que 45,9 mil aeronaves deverão ser entregues no mundo todo nos próximos 20 anos, o que equivale a um valor total de US$ 3,3 trilhões, já que as companhias aéreas continuam investindo em aeronaves mais novas e mais sustentáveis.

A previsão deste ano, feita pela Cirium Ascend Consultancy, ocorre em um momento em que o setor de aviação continua enfrentando problemas na cadeia de suprimentos que atrasam as entregas de aeronaves – o relatório projeta 5% menos entregas entre 2024 e 2027 devidoàescassez de componentes (em comparação com os dados de 2023).

Os dados também revelam que, durante o quarto trimestre de 2024, um total de 26,1 mil aeronaves estão atualmente em serviço, o que representa um aumento de 5% em relação a janeiro de 2020, quando a pandemia se instalou pela primeira vez, o que demostra a forte trajetória de crescimento e recuperação do setor.

Esse aumento foi impulsionado pela entrega e operação de aeronaves de corredor único (aumento de 13%), com o número de aeronaves de corredor duplo 3% abaixo dos níveis antes da pandemia. O número de jatos regionais ativos também permanece 8% abaixo dos níveis pré-pandemia, sendo que os turboélices tiveram a maior queda – de 13%.

Olhando para os próximos 20 anos, a Previsão de Frota da Cirium também revela que, das 45,9 mil novas aeronaves a serem entregues entre 2024 e 2043, cerca de 98% serão aeronaves de passageiros, já que a empresa prevê que a capacidade (ASKs) crescerá 4,4% ao ano*.

Apesar disso, estima-se que 3,5 mil cargueiros serão entregues nos próximos 20 anos, com a frota de carga do setor projetada para crescer 2,6% ao ano. A maioria (70%) dessas entregas será feita por meio de conversões de passageiros para cargueiros (P2F) em vez de novas entregas, já que as companhias aéreas procuram aproveitar ao máximo o atual pico de demanda.

A Airbus e a Boeing continuarão sendo as duas maiores fabricantes de aeronaves comerciais, entregando cerca de 84% das aeronaves em conjunto, com projeção de aumento para 90% em valor em 2043, enquanto a COMAC deverá ter uma participação de 6% na demanda. Há uma demanda de cerca de US$ 180 bilhões para outras fabricantes (ATR, Embraer etc.), além de novos programas em potencial nos próximos 20 anos.

A Ásia como um todo continuará sendo a região líder no crescimento de aeronaves, com cerca de 45% das entregas nos próximos 20 anos, dos quais a China contribuirá com cerca de 20% sozinha, quase alcançando o total da América do Norte.

Esse crescimento também é agravado pela ascensão da aviação comercial na Índia, que, segundo as previsões, verá o número de aeronaves de passageiros do país aumentar de 720 no final de 2023 para mais de 3,8 mil nos próximos 20 anos. Pela primeira vez, o país é abordado por separado no relatório.

Rob Morris, chefe de consultoria da Cirium Ascend Consultancy, disse: “À medida que entramos no próximo ciclo de crescimento do setor de aviação, nossa nova previsão de frota ilustra a demanda contínua por novas aeronaves, já que as companhias aéreas procuram renovar e expandir suas frotas.

No entanto, está claro que os problemas da cadeia de suprimentos e outros problemas de fabricação continuarão causando atrasos para as fabricantes, gerando cronogramas de entrega incertos para muitas companhias aéreas, e isso foi considerado em nossa previsão.

Com mercados como o da Índia, que devem apresentar um crescimento significativo, fica claro que os próximos 20 anos serão cada vez mais competitivos para as fabricantes, com as companhias aéreas continuando investindo em suas frotas.

A previsão também ilustra o desafio da sustentabilidade e de net zero, uma vez que o crescimento da frota é equilibrado com a eficiência das novas aeronaves para gerar reduções nas emissões unitárias”.

Como parte do relatório, a Cirium também revelou que as aeronaves de corredor único devem liderar o crescimento do setor nos próximos 20 anos, com uma taxa de crescimento anual projetada de 3,9%, superior aos 3,3% das aeronaves de corredor duplo, já que o tráfego de longa distância continua apresentando um crescimento mais lento após a pandemia. Prevê-se que as aeronaves regionais aumentem de forma mais modesta, a uma taxa geral de 0,8% ao ano.

Para baixar o resumo executivo da Previsão de Frota da Cirium, [clique aqui]

A previsão abrange aeronaves a partir de 30 assentos e seus equivalentes de carga.

A previsão não inclui programas de aeronaves elétricas, híbridas ou movidas a hidrogênio, devidoàexpectativa de que o desenvolvimento de aeronaves comerciais existentes ou totalmente novas será centrado na propulsão convencional alimentada por proporções cada vez maiores de combustível de aviação sustentável (SAF).

