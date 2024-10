Amorim Global expande com novo escritório em São Paulo

A Amorim Global, empresa de consultoria especializada em Direito Internacional, inaugurou no último dia 09 seu novo escritório na Avenida Paulista, em São Paulo. A abertura deste espaço simboliza um marco importante na trajetória de crescimento da empresa, e sua consolidação no mercado de consultoria jurídica internacional.

O aumento da internacionalização de empresas brasileiras e a busca crescente por oportunidades no exterior têm sido áreas estratégicas para a Amorim Global. De acordo com uma pesquisa de 2023 da Fundação Dom Cabral (FDC), 68,9% das empresas que já atuam internacionalmente planejam ingressar em novos mercados, demonstrando a continuidade desse crescimento. Giselle Amorim, CEO da empresa, afirma: "Nosso trabalho vai além da assessoria jurídica. Oferecemos suporte completo, desde a análise de viabilidade em novos mercados até o planejamento tributário e sucessório internacional, sempre considerando as necessidades específicas de cada cliente."

Fundada há quatro anos por Giselle Amorim, a empresa, que iniciou suas operações em Salvador, vem expandindo suas atuação no Brasil e no exterior. Giselle é doutoranda em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo (USP), possui vasta experiência como professora e pesquisadora em áreas como Direito do Mar e processos jurídicos globais. Sua liderança tem sido essencial para o crescimento e consolidação da Amorim Global no setor.

Além de atuar na internacionalização de negócios, a empresa tem forte presença no campo da imigração, com foco em obtenção de cidadanias, como as cidadanias portuguesa, espanhola e italiana, além de auxiliar brasileiros que buscam trabalho, estudo ou pesquisa no exterior. “A demanda por serviços de imigração tem aumentado nos últimos anos, e a abertura deste novo escritório responde diretamente a essa necessidade”, explica Giselle.

Segundo dados da Eurostat, os brasileiros estiveram entre as dez nacionalidades que mais adquiriram cidadania de países da União Europeia em 2021, com 2,5% do total, sendo que 65% desses casos ocorreram em Portugal ou Itália. A Amorim Global tem se especializado em auxiliar seus clientes a enfrentar a burocracia envolvida nesses processos. "Sabemos que esses processos podem ser longos e complicados, por isso nosso objetivo é democratizar o acesso à cidadania para todos que têm esse direito", afirma Giselle.

Com presença em mais de 40 países através de uma rede de parceiros, a Amorim Global responde à crescente demanda por soluções jurídicas internacionais integradas, oferecendo suporte em múltiplas jurisdições. "Este é o início de um projeto de expansão. Até o final do próximo ano, teremos um escritório próprio na Europa, ampliando nossa capacidade de oferecer soluções personalizadas para nossos clientes", conclui Giselle.

