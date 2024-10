To properly handle files, knowledge, and documentation in an ERP-enabled firm, use a Document Management System (DMS), an online documentation database. The use of technology by corporations

A MD Mentor é uma plataforma de educação continuada voltada para a capacitação de profissionais da área da saúde, oferecendo cursos com mentoria online. Destinada a estudantes e profissionais formados, a plataforma adota uma abordagem didática para promover a aprendizagem.

O aprendizado é realizado por mentores especializados, que oferecem tanto conhecimento teórico quanto experiência prática em suas áreas. "O compromisso com a imparcialidade e objetividade do material garante que o conteúdo seja preciso e fundamentado em evidências. Os alunos têm a possibilidade de acessar diretamente os mentores para esclarecer e obter orientações, facilitando uma interação", relata Danielle Felix, CEO da empresa, com mais de 20 anos atuando na gestão de empresas e atualmente a frente de mais de 10 negócios em segmentos diferentes, sendo a educação continuada um de seus propósitos.

A plataforma pode ser acessada a qualquer momento e em qualquer lugar por meio de dispositivos como celular, computador ou tablet. Com um único login, os usuários têm acesso às aulas, participação em comunidades e interação direta com mentores. A plataforma também oferece uma comunidade aberta para profissionais da saúde, onde os alunos podem compartilhar dúvidas e trocar conhecimentos.

A MD Mentor utiliza tecnologia de inteligência artificial para oferecer dublagem e tradução em quatro idiomas, facilitando o acesso ao conhecimento em nível global. Além disso, a plataforma disponibiliza suporte contínuo, com assistência disponível 24 horas por dia.

Cursos especializados com mentores

Os cursos da MD Mentor são elaborados por especialistas nas áreas de urologia, ginecologia, neurologia, gastroenterologia, robótica, anestesiologia e medicina intensiva, com planos de expansão para outras especialidades. Cada curso tem uma duração média de seis meses.

“Acreditamos que, em um mundo repleto de informações, muitos profissionais enfrentam desafios ao ingressar no mercado de trabalho. A plataforma foi desenvolvida para oferecer acesso a conteúdo educativo, com foco na precisão e relevância das informações disponibilizadas, permitindo que os alunos revisitem as aulas sempre que necessário e tirem suas dúvidas”, ressalta Danielle.

Dentre os profissionais, que são curadores da plataforma, estão os médicos Dr. Ubirajara Barroso, Urologista pediátrico formado pelo Children´s Hospital of Michigan (Wayne State University, Detroit), membro da Academia de Medicina e Ciências da Bahia e de diversas sociedades como a American Urological Association, American Academy of Pediatric Urology, Genitourinary Reconstructive Surgery Society e da Sociedad Iberoamericana de Urología e reconhecido nacionalmente e internacionalmente com mais de 150 artigos científicos publicados nas principais revistas do mundo. Além do Dr. Márcio Averbeck, Mestre e Doutor em Ciências da Saúde e se dedica a iniciativas de educação continuada na área da saúde tanto em formato presencial quanto online.

A MD Mentor utiliza elementos de gamificação para tornar o aprendizado mais envolvente. Por meio de pontuações, recompensas, níveis e desafios. “Criamos uma experiência interativa que incentiva a participação ativa dos alunos e torna o processo de aprendizado mais motivador", destaca a CEO.

Danielle afirma que o MD Mentor oferece mentoria externa para a educação na área da saúde, com o objetivo de fornecer uma experiência de aprendizado clara, direta e acessível com aprimoramento contínuo dos profissionais.

Para mais informações sobre os cursos e mentores, os interessados podem visitar o site da MD Mentor.

Website: https://www.instagram.com/mdmentoroficial/