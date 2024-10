Com a expansão da política de trânsito sem visto por 144 horas, a província de Yunnan abriu ainda mais suas portas para viajantes internacionais, ampliando o roteiro para incluir Kunming, Lijiang, Yuxi, Pu'er, Chuxiong, Dali, Xishuangbanna, Honghe, Wenshan e nove outras cidades e províncias. Viajantes de 54 países podem entrar em Yunnan por meio do Aeroporto Internacional Kunming Changshui, Aeroporto Internacional Lijiang Sanyi e Porto Ferroviário de Mohan mediante a apresentação de documentos de viagem internacionais válidos e passagens de ida dentro de 144 horas. Isso possibilita uma excursão espontânea a Yunnan, sem a necessidade de processos de visto complicados.

Countries Eligible for the 144-Hour Visa-Free Transit Policy in Yunnan Province (Graphic: Business Wire)

"Yunnan: Uma Vida Esplendorosa" é um estilo de vida com natureza fantástica e grandes ecossistemas. Yunnan oferece três sítios declarados como Patrimônio Natural Mundial: os Três Rios Paralelos, o Sitio Fossilífero de Chengjiang e a Floresta de Pedra de Yunnan. Planaltos cobertos de neve se erguem ao lado de picos e cânions, complementados por rios, lagos e florestas, para criar um cenário magnífico. Yunnan é conhecida como uma "Cidade da Primavera" florescente: camélias enfeitam Dali, flores extravagantes iluminam Xishuangbanna, Ottelia acuminata balança no Lago Lugu e flores de cerejeira de inverno adornam a Montanha Wuliang. O Kunming Dounan Flower Market possibilita que os viajantes levem um pouco da primavera de Yunnan para casa. Yunnan também abriga animais raros, como macacos de nariz arrebitado de Yunnan, elefantes asiáticos e gaivotas de cabeça preta.

"Yunnan: Uma Vida Esplendorosa" é um estilo de vida com cultura profunda. Yunnan oferece três sítios declarados como Patrimônio Natural Mundial: Cidade Velha de Lijiang, Terraços de Arroz Honghe Hani e antigas florestas de chá da Montanha Jingmai em Pu'er, além de oito cidades nacionais históricas e culturais famosas. Corredores históricos como a Rota da Seda do Sul e a Rota dos Cavalos do Chá refletem o comércio exterior e intercâmbios culturais de Yunnan. O chá de três pratos do Bai, a cultura e os pictogramas Dongba do povo Naxi, o Festival da Tocha da etnia Yi e o Festival de Salpicos de Água e a Dança do Pavão do Dai destacam o seu vasto legado cultural.

"Yunnan: Uma Vida Esplendorosa" é um estilo de vida verde e saudável. Yunnan é o destino ideal para o turismo de bem-estar, atividades ao ar livre e eventos esportivos internacionais, com montanhas verdejantes, águas cristalinas e clima primaveril durante o ano inteiro. Produtos sustentáveis, incluindo flores, chá, frutas, vegetais, ervas medicinais e o café de Yunnan, juntamente com pratos como banquetes de cogumelos, presunto de Yunnan, macarrão de arroz cross-bridge, bolos de flores e frango cozido a vapor, criam memórias inesquecíveis.

Yunnan oferece beleza natural sem limites, um ambiente de vida acolhedor e um estilo de vida saudável. À medida que os viajantes sem visto de 144 horas se aglomeram, Yunnan planeja oferecer maior hospitalidade e convidar esses viajantes para experimentarem o seu charme e beleza únicos.

