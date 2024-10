RIADE, Arábia Saudita, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Desde o seu lançamento no início de setembro do ano passado, o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) realizou com sucesso a análise farmacogenética de mais de 1.500 pacientes como uma nova abordagem médica, com foco na adaptação dos medicamentos ao DNA do paciente (código genético), permitindo previsões precisas da eficácia dos medicamentos e a seleção dos tratamentos mais eficazes e seguros. Isso é uma mudança significativa do modelo tradicional de "tamanho único" de prescrição do mesmo medicamento e dosagem para todos os pacientes, pois faz a transição para um método que se adapta às diferenças genéticas individuais na resposta ao medicamento.

Os resultados dos testes de pacientes submetidosàanálise farmacogenética revelaram que mais de 70% dos pacientes apresentam pelo menos três genes com funções alteradas, destacando a eficácia deste serviço na predição de respostas medicamentosas variadas com base em diferenças genéticas. Isso ajuda a reduzir os riscosàsaúde associados a reações adversas a medicamentos, aumenta a eficiência do tratamento e permite que os médicos se concentrem nas diferenças individuais na respostaàmedicação. Estatísticas revelam que 15% das internações hospitalares decorrem de reações adversas a medicamentos, causando ônus financeiros e humanos substanciais aos sistemas de saúde.

Na Global Health Exhibition em Riade de 21 a 23 de outubro, o KFSHRC participará como Patrocinador Platinum, apresentando as suas principais realizações em medicina de precisão, incluindo análise farmacogenética, e o seu impacto na melhoria dos cuidados de saúde, juntamente com várias inovações e soluções de saúde para os visitantes do seu estande.

Inicialmente, os serviços farmacogenômicos foram oferecidos a pacientes de cardiologia e neurologia e, a partir de abril, passaram a incluir pacientes de transplantes de órgãos. O KFSH&RC planeja expandir gradualmente estes serviços para todas as especialidades médicas, como parte do seu compromisso de fornecer cuidados de saúde personalizados para cada paciente, garantindo o mais alto nível de segurança e prevenção de danos possível, com a utilização das mais recentes práticas cientificamente comprovadas em todo o mundo.

Vale ressaltar que o KFSHRC conquistou o primeiro lugar no Prêmio Gartner Eye on Innovation de 2024 pela iniciativa do seu Programa de Farmacogenômica, que visa melhorar o atendimento ao paciente. O KFSH&RC também foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo, sendo incluído na lista World’s Smartest Hospitals de 2025 da prestigiada revista Newsweek.

