SENAI-SP apresenta Escola Móvel de Segurança no Trabalho

O SENAI-SP trará à 15ª edição da Fire Show - International Fire Fair uma de suas Escolas Móveis, com foco em Segurança em Altura e Espaço Confinado. Essa unidade itinerante proporcionará ao público visitante uma demonstração imersiva de sua tecnologia no setor de segurança do trabalho, reforçando o compromisso da instituição com a qualificação profissional em áreas críticas para a indústria.

As Escolas Móveis do SENAI-SP são laboratórios tecnológicos itinerantes, projetados para oferecer cursos de formação inicial e continuada em diversas áreas. “Esses cursos, de curta duração, atendem a demandas específicas e imediatas de empresas localizadas em regiões onde a instituição não possui uma escola fixa ou onde a unidade local não oferece o conteúdo necessário”, explica Camila Pimenta, diretora do SENAI-SP. Atualmente, há 78 Escolas Móveis, cobrindo áreas tecnológicas como aeronáutica, automação, alimentos, automotiva, construção civil, entre outras.

Durante a Fire Show, programada para os acontecer entre os dias 22 e 24 de outubro, no São Paulo Expo, os visitantes vão conhecer o funcionamento da Escola Móvel de Segurança em Altura e Espaço Confinado, equipada com as mais recentes tecnologias para treinamento teórico e prático. Segundo Pimenta, “eles terão a oportunidade de explorar o interior da unidade e participar de demonstrações com um instrutor especializado, que apresentará as práticas e equipamentos que seguem as Normas Regulamentadoras NR18, NR33 e NR35”. Esses treinamentos são essenciais para prevenir acidentes graves, como quedas de altura e acidentes em espaços confinados, que representam grandes riscos para trabalhadores da construção civil e outras indústrias.

A iniciativa de levar a Escola Móvel de Segurança em Altura e Espaço Confinado para a Fire Show surgiu do convite da empresa Gulin, especializada em equipamentos de proteção contra queda, movimentação e resgate, à Escola SENAI “Orlando Laviero Ferraiuolo”, unidade de construção civil da instituição, para promover a segurança e saúde no ambiente de trabalho. A Gulin apresentará no evento um vídeo, que será exibido numa tela de LED de 12m², detalhes das inovações do Centro de Treinamento de Proteção contra Queda, que está sendo montado nessa unidade do SENAI, no Tatuapé, em São Paulo, com o uso de simuladores de última geração.

Organizada pela Fiera Milano Brasil em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Equipamentos Contra Incêndios e Cilindros de Alta Pressão (Abiex), a Fire Show espera receber, em conjunto com a Feira Internacional de Segurança e Proteção – Fisp cerca de 50 mil visitantes, entre profissionais de setores variados como enfermagem, médicos do trabalho, psicólogos, fonoaudiólogos, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, inspetores de risco, segurança patrimonial, cipeiros, bombeiros, gerentes, diretores e compradores, entre outros. São cerca de 700 marcas expositoras participando do evento.

Website: http://www.feirafisp.com.br