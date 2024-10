BD Analytics participa da conferência Web Summit Lisboa

A BD Analytics, empresa brasileira de tecnologia que utiliza dados para ajudar vendedores a tomarem decisões assertivas em suas contas de marketplaces, foi selecionada para participar do Web Summit - Lisboa, que ocorre na capital de Portugal entre os dias 11 a 14 de novembro de 2024.

Segundo os organizadores, o Web Summit - Lisboa deve reunir mais de 70 mil pessoas e empresas do setor de tecnologia. O evento espera receber mais de mil investidores e 3 mil startups. Além disso, deve movimentar o mercado de hotelaria e turismo português: 77% dos quartos de hotel da cidade estarão indisponíveis durante o Web Summit - Lisboa, ainda de acordo com a organização.

Bruno Darolt, CEO da BD Consultoria, explica que a BD Analytics é uma das oito selecionadas em Santa Catarina pelo Sebrae Startup (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

“Vamos expor na feira durante os dias 11 a 14 de novembro deste ano. Estamos bem animados com a oportunidade de participar do Web Summit - Lisboa, que será o primeiro evento internacional da BD Consultoria e nosso segundo Web Summit”, afirma.

Recentemente, a BD Consultoria participou do Web Summit Rio, realizado em abril, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). “Estamos com grandes expectativas com relação às conexões que iremos criar com a nossa segunda participação neste grande ambiente de inovação, que agora acontece em Portugal”, afirma.

Empresa usa tecnologia para aumentar vendas on-line

A BD Analytics criou uma solução através de SaaS (Software as a Service, na sigla em inglês). Por meio da ferramenta, vendedores on-line podem fazer a gestão do negócio dentro do Mercado Livre, considerado o maior e-commerce da América Látina.

“Alcançamos o crescimento de vendas por meio de capacitação dos vendedores, entrega de ferramentas de planejamento para que auxiliem na tomada de decisão e com gestão consultiva com consultores homologados oficialmente pelos canais de marketplace”, detalha Darolt.

O CEO da BD Analytics destaca que a startup já possui mais de 300 usuários ativos e assessora mais de R$ 20 milhões em vendas todos os meses no Mercado Livre e Mercado Shops. “Nossa ferramenta pluga na conta do Mercado Livre do vendedor e puxa via API uma série de informações que geram relatórios e dashboards analíticos para facilitar a análise de vendas”, explica.