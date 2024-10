Dia do Profissional de TI é celebrado em 19 de outubro

No dia 19 de outubro é comemorado, no Brasil, o Dia do Profissional de Tecnologia da Informação (TI), profissão que tem ganhado cada vez mais relevância no mercado devido ao surgimento de diversas tecnologias emergentes e impulsionamento do home office.

De acordo com o Estudo Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2024 realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), dados da International Data Corporation (IDC), mostram que o Brasil retornou ao top 10 maiores mercados de tecnologia, atingindo US$ 50 bilhões em investimentos, liderando o ranking dos países latinos-americanos.

Em relação aos profissionais, segundo matéria repercutida pelo Jornal Hoje, até 2025 o país deve gerar mais de 400 mil vagas na área de TI. Para Cristina Boner, empresária e especialista da área de tecnologia, “os profissionais de TI são a espinha dorsal da transformação digital nas empresas, gerando impacto significativo para o sucesso”.

De acordo com a especialista, o atual momento do Brasil, de transformação digital acelerada, se traduz em alta demanda por especialistas da área. “As empresas, independentemente de seu porte ou setor, estão reconhecendo a importância da tecnologia para melhorar seus processos e oferecer melhores serviços, criando um cenário favorável para a contratação de talentos tecnológicos. Por isso, reconhecer e celebrar a importância desses profissionais torna-se tão relevante”.

Entre os pontos positivos da profissão, Boner destaca:

Alta demanda no mercado: “a crescente necessidade de tecnologia nas empresas não só garante estabilidade e segurança no emprego, mas também abre portas para um vasto leque de oportunidades em diferentes setores, desde startups até grandes corporações”;

Oportunidades de crescimento e aprendizado: “a área de TI é dinâmica e está sempre evoluindo, o que proporciona aos profissionais a chance de aprender continuamente. As tecnologias e as ferramentas estão em constante mudança, o que permite que eles se desenvolvam e se especializem em novas áreas, como inteligência artificial, segurança cibernética e desenvolvimento de aplicativos”;

Impacto direto nos negócios: “os profissionais de TI desempenham um papel crucial na inovação e eficiência das operações empresariais. Eles são responsáveis por implementar soluções que melhoram a produtividade, a comunicação e a tomada de decisões, contribuindo diretamente para o crescimento e a competitividade das empresas”;

Flexibilidade e diversidade no ambiente de trabalho: “a profissão de TI também oferece uma flexibilidade que muitas outras áreas não têm. Os profissionais podem optar por trabalhar remotamente, o que proporciona uma melhor qualidade de vida e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal”;

Contribuição para a sociedade: “por fim, os profissionais de TI têm a oportunidade de fazer a diferença na sociedade ao desenvolver soluções que atendem a necessidades sociais, como tecnologias acessíveis, plataformas educacionais e sistemas de saúde mais eficientes, impactando positivamente a vida de muitas pessoas”.

As expectativas para o setor em um cenário global, segundo levantamento do Mordor Intelligence, é de que o mercado poderá chegar a US$ 1,81 trilhão até 2029, crescendo cerca de 8,38% na taxa de crescimento anual composta (CAGR).

De acordo com Boner, nos dias de hoje, a tecnologia não é apenas um suporte, mas sim um elemento central na estratégia dos negócios. “Profissionais de TI desempenham um papel vital na identificação e implementação de soluções tecnológicas. As empresas que não se adaptarem a essa realidade correm o risco de ficar para trás”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: Cristina Boner (@cristina.boner) | Cristina Boner | LinkedIn