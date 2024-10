Mixtou é finalista do Prêmio Reclame AQUI 2024

No último mês, o Reclame AQUI divulgou as empresas indicadas para o Prêmio Reclame AQUI 2024, e a Mixtou foi anunciada como uma das finalistas na categoria “e-commerce”. A premiação, que é conhecida como uma das mais importantes do Brasil, reconhece as empresas que se destacam por sua reputação e qualidade no atendimento ao cliente.

Em 2023, a Mixtou apresentou um desempenho notável, alcançando uma média de satisfação de 9,5 no site do Reclame AQUI. Além disso, mais de 90% das solicitações foram resolvidas em até 48 horas, mostrando o compromisso da empresa com um atendimento eficiente e ágil. O resultado disso é que mais de 70% dos clientes dizem que voltariam a comprar na Mixtou.

“Estamos muito orgulhosos com a indicação da Mixtou ao Prêmio Reclame AQUI 2024. Esse reconhecimento reforça que estamos trilhando o caminho certo, sempre em busca da excelência no atendimento e aprimorando nossos serviços continuamente. Alcançar essa conquista em menos de dois anos de operação é um motivo de imenso orgulho para toda a nossa equipe. O Prêmio Reclame AQUI é de extrema importância, pois valoriza nosso compromisso em oferecer um atendimento de alta qualidade e reforça os nossos pilares: compromisso, satisfação, confiança e uma reputação sólida junto aos nossos clientes”, comenta Rodrigo Martins, CEO da Mixtou.

A Mixtou se propõe a oferecer uma experiência focada na personalização e humanização, buscando garantir que cada cliente se sinta atendido de forma atenciosa e valorizada. Em cada interação, a empresa visa entender as necessidades do consumidor e oferecer um atendimento cuidadoso em todas as etapas da jornada de compra.

Um estudo realizado pela Zendesk, o CX Trends 2022, mostrou que 82% dos brasileiros acreditam que o atendimento faz toda a diferença na hora de escolher onde comprar. Reconhecendo essa demanda do mercado, a Mixtou tem estruturado seu suporte para atender a essa expectativa, assegurando que os clientes recebam a assistência necessária durante sua experiência com a empresa.

Com a votação já em andamento, os consumidores têm até o dia 31/10 para eleger suas empresas favoritas. Para votar na Mixtou, basta acessar o site oficial do Prêmio Reclame AQUI.

Website: https://www.mixtou.com.br/