A palestra "Estratégias para aprimorar a qualidade e agilizar a execução das recomposições de valas em serviços de saneamento" está na programação de eventos especiais do 35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan. A discussão acontecerá no primeiro dia do evento - 22 de outubro, terça-feira, às 15h.

Mediada por Cesar Fornazari Ridolphopelo, superintendente Operação Norte na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o encontro contará com participação de Valmir Bonfim, diretor presidente na Fremix Pavimentação e Construções; Cláudio Ricieri Britta, diretor técnico na Andrade Britta Tecnologia em Concreto Asfáltico; e Sandro Pereira Ferreira, coordenador de Contratos da Concremat Engenharia e Tecnologia.

O 35º Encontro Técnico/Fenasan 2024 é uma realização da Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp), em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN), e acontecerá entre os dias 22 e 24 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Esta edição traz como tema central "Saneamento Ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas".

ALINHAMENTO AOS ODS E AO ESG

Nesta edição, a Fenasan ocupará mais de 25 mil m² e conta com a participação de 350 empresas nacionais e internacionais, sendo 40 da China. A visitação será integrada à feira Waste Expo Brasil 2024, destinada à gestão dos resíduos sólidos; reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável. Juntos, os eventos ampliam as oportunidades de networking e negócios para os mais de 22 mil visitantes esperados.

Em 2024, o Encontro Técnico e a feira continuarão ampliando o diálogo em torno das questões de saneamento ambiental, meio ambiente e sustentabilidade e promovendo o compartilhamento de conhecimento altamente qualificado.

O evento reunirá especialistas e profissionais como engenheiros, químicos, biólogos, técnicos, pesquisadores, estudantes, gestores e empresários que atuam no saneamento ambiental e, de forma geral, todas as pessoas interessadas no avanço da aplicação dos conhecimentos da engenharia e das inovações tecnológicas no setor, com participação de congressistas, visitantes da Feira e as mais variadas empresas da cadeia produtiva do saneamento: fabricantes, distribuidoras e prestadoras de serviços do mercado.

Além de polo de negócios e oportunidades de networking, o evento tem por objetivo a promoção e divulgação do desenvolvimento tecnológico do saneamento e de produtos empregados em sistemas de tratamento de água, adução e abastecimento e sistemas de coleta, tratamento de esgotos, drenagem e disposição final de resíduos e demais ações do saneamento ambiental.

Serviço

35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2024 "Saneamento Ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas", realizados simultaneamente à Waste Expo Brasil

Quando: de 22 a 24 de outubro de 2024

Palestra "Estratégias para aprimorar a qualidade e agilizar a execução das recomposições de valas em serviços de saneamento"

Quando: 22 de outubro, terça-feira, 15h - Estande AESabesp - piso térreo

Onde: Expo Center Norte, em São Paulo, capital - Pavilhões Verde e Vermelho

Visitação às feiras: gratuita

Mais informações em: https://fenasan.com.br/

