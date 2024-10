A Starr Insurance anunciou que a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul concedeuàStarr International Insurance (Singapore) Pte. Ltd., filial da Coreia, uma licença para operar em Seul e começar a vender seguros de propriedade comercial/acidentes em toda a Coreia.

Paul Choi foi nomeado CEO da filial da Starr na Coreia em maio de 2024. Ele tem mais de 30 anos de experiência em seguros com corretores e operadoras e possui mestrado em Gerenciamento de Riscos e Seguros pela Georgia State University.

Phil Finley, presidente da Starr Ásia-Pacífico, disse: “A Coreia é um dos maiores mercados de seguros comerciais da Ásia, e a Starr tem uma longa história de atuação na região. Esperamos que a Coreia se torne uma boa fonte de crescimento lucrativo de prêmios para a Starr nos próximos anos”.

Sobre a Starr Insurance

Starr Insurance (ou Starr) é um nome de marketing para as empresas operacionais de seguros e assistência de viagem e subsidiárias da Starr International Company, Inc. e para o negócio de investimentos da C. V. Starr & Co., Inc. e suas subsidiárias. Starr é uma organização líder em seguros e investimentos com presença em seis continentes; por meio de suas companhias de seguros operacionais, a Starr oferece produtos de seguro de propriedade, acidentes e saúde, como também uma gama de coberturas especializadas, incluindo aviação, marinha, energia e seguro de excesso de responsabilidade civil. As subsidiárias de companhias de seguros da Starr domiciliadas nos EUA, Bermuda, China, Hong Kong, Malta, Singapura, Suíça e Reino Unido têm uma classificação “A” (Excelente) da A.M. Best. O sindicato de Lloyd’s da Starr tem uma classificação “A+” (Forte) da Standard & Poor’s.

Visite-nos em www.starrcompanies.com ou siga-nos no LinkedIn e X.

Charlie Armstrong

Vice-presidente de Marketing

charlie.armstrong@starrcompanies.com– 646.758.8308