Startup divulga dados inéditos de bem-estar em 100 rebanhos

A ESGpec, empresa focada na agenda ESG no agronegócio, capacitou a equipe da Rurale para a aplicação do BEA Score, entre abril e setembro de 2024, em 100 fazendas localizadas em Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

O BEA Score é uma ferramenta de avaliação disponível no aplicativo ESGpec, para Android e iOS. De acordo com Bruna Silper, cofundadora da ESGpec e PhD em Ciência Animal, "a abordagem utiliza elementos interativos e atribui uma pontuação com base nos cinco domínios do bem-estar animal: Livre de fome, sede e desnutrição, livre de desconforto, livre de dor, injúrias e doenças, livre para expressar seus comportamentos naturais e livre de medo e estresse". A solução possibilita a análise contínua, oferecendo feedback imediato aos produtores e acesso a materiais técnicos.

Resultados concretos nas fazendas

As 100 fazendas avaliadas com o BEA Score atingiram uma pontuação média de 6,9 em 10 pontos possíveis. A interpretação dos resultados destacou áreas críticas, como a saúde animal, que teve uma média de 58% do total de pontos possíveis no quesito, ressaltando a importância de aprimorar o controle sanitário e as ações preventivas. Em contraste, os domínios Nutrição e Ambiente foram os mais bem avaliados, alcançando 73% e 79%, do total de pontos possíveis em cada área, respectivamente.

Outro dado relevante é a relação entre bem-estar animal e produtividade. As fazendas foram agrupadas de acordo com a produtividade média por vaca, e aquelas com produção superior a 25 kg de leite por vaca/dia alcançaram um BEA Score médio de 7,5 pontos, superior às fazendas de menor produtividade. Isso sugere que o bem-estar animal pode estar associado à eficiência produtiva. "Produtores relataram que o preenchimento foi um aprendizado, revelando aspectos que poderiam passar despercebidos no manejo diário", comenta Jovana Azevedo, cofundadora da Rurale.

Despertar Regenerativo: Ampliando o acesso à sustentabilidade

A ESGpec é responsável, também, pelo projeto Despertar Regenerativo que utiliza tecnologias específicas como o BEA Score e a PEC Calc (calculadora da pegada de carbono e metano entérico) gratuitamente para os produtores. Essas soluções permitem que as fazendas monitorem e planejem estratégias para reduzir emissões de gases de efeito estufa e aprimorar o manejo. O ESG Farm Score, outro diagnóstico contemplado pela iniciativa, mede o nível de adesão aos procedimentos sustentáveis e acompanha a evolução das propriedades no cumprimento da agenda ESG.

Esses instrumentos são utilizados por pequenos e médios produtores, oferecendo avaliações sem custos. Ao adotar essas práticas, os produtores conseguem identificar áreas de melhoria, implementar práticas mais eficientes e otimizar os resultados da propriedade.

Próximos passos: Expansão do conhecimento e da rede colaborativa

O Despertar Regenerativo pretende ir além do fornecimento de aplicativos. O projeto busca criar uma rede colaborativa entre produtores, técnicos e especialistas. Na próxima fase, o foco será a criação de um banco de dados e a expansão de uma comunidade de conhecimento, para que todas as partes compartilhem vivências e experiências. Com a adesão de mais fazendas ao projeto, espera-se que as inovações contribuam para alinhar o setor agropecuário às tendências globais de redução de emissões de gases de efeito estufa e para uma comunicação mais eficaz das práticas adotadas no campo.

Impacto na imagem das fazendas e valor econômico

A adoção de práticas sustentáveis pode melhorar a percepção das fazendas entre consumidores atentos à responsabilidade social e ambiental. As fazendas que utilizam o BEA Score e participam do Despertar Regenerativo demonstram compromisso com o bem-estar animal e a redução de impactos ambientais, o que pode fortalecer sua imagem e agregar valor econômico, atraindo consumidores conscientes.

Sobre a ESGpec

A ESGpec é uma startup focada em integrar tecnologia e sustentabilidade no agronegócio, oferecendo soluções que ajudam os produtores a monitorar e melhorar sua atuação ambiental, social e de governança (ESG). Com uma equipe multidisciplinar, a ESGpec desenvolve ferramentas voltadas ao agronegócio brasileiro.

Sobre a Rurale

A Rurale é uma empresa de consultoria, especializada em produção e qualidade do leite e participou da aplicação do BEA Score, auxiliando na padronização das avaliações de bem-estar animal.

Sobre o Despertar Regenerativo

O Despertar Regenerativo é um projeto que amplia o acesso a ferramentas voltadas para a sustentabilidade e bem-estar animal no setor leiteiro. Com metodologias como o BEA Score, o ESG Farm Score e a calculadora de pegada de carbono PEC Calc, os produtores podem avaliar e melhorar suas práticas para otimizar cada vez mais suas atividades. Para acessar esses recursos, os interessados podem se inscrever no site despertarregenerativo.com.br e seguir as instruções recebidas por e-mail e WhatsApp.





