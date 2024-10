Faculdade Focus e UniBTA lançam novos cursos de inovação

A Faculdade Focus, em colaboração com o Centro Universitário UniBTA, anunciou o lançamento de novos cursos nas áreas de Engenharia, Tecnologia e Licenciaturas. O evento de lançamento, intitulado "Graduação Sem Limites", será transmitido ao vivo no dia 21 de outubro, às 19h30. O objetivo é apresentar os detalhes dos cursos e discutir as suas características e inovações, alinhadas às demandas contemporâneas do mercado de trabalho.

Durante o evento, a Diretora Acadêmica, Prof. Patrícia, e o Professor Júlio Raizer, conduzirão a apresentação, abordando as oportunidades oferecidas pelos novos programas e as principais mudanças no cenário educacional. A iniciativa busca expandir as opções de formação para estudantes que enfrentam desafios como os custos elevados, a carga horária extensa e a necessidade de presença física nas aulas.

Os cursos foram desenhados para permitir que os estudantes tenham maior flexibilidade em seus estudos, com a possibilidade de iniciar a graduação a qualquer momento e ajustar o ritmo de aprendizagem conforme suas necessidades. A metodologia prevê aulas ao vivo e gravadas, além de suporte contínuo, adaptado às realidades de profissionais que necessitam equilibrar a vida acadêmica e as atividades do dia a dia.

De acordo com a Prof. Patrícia, a nova abordagem pretende facilitar o acesso ao ensino superior, oferecendo aos alunos ferramentas para que possam conciliar responsabilidades acadêmicas e profissionais de maneira eficiente.

A parceria entre a Faculdade Focus e a UniBTA é voltada para o desenvolvimento das competências exigidas pelo mercado de trabalho atual.

Aqueles que desejarem conhecer mais sobre os cursos podem se inscrever gratuitamente para o evento, acessando a página oficial do "Graduação Sem Limites"

Website: http://vip.faculdadefocus.com.br/graduacao-sem-limites