Mercado de extensões capilares ganha força com nova técnica

De acordo com conteúdo publicado pelo Sebrae, o mercado de extensões capilares está em alta e representa um investimento com retorno garantido para quem busca oportunidades no setor de beleza. Ainda segundo a instituição, a demanda por mega hair tem crescido, tornando-se uma opção muito atrativa para salões e profissionais de beleza que oferecem esse serviço.

Fernanda Cristina Vieira Silva percebeu o potencial desse mercado e, a partir dele, transformou sua vida. “A profissão de mega hair se destacou muito nos últimos anos, especialmente após a pandemia, quando muitas mulheres sofreram com queda capilar e viram na extensão uma forma de recuperar a autoestima. Esse crescimento reflete tanto o aumento dos cuidados pessoais quanto a evolução das técnicas de alongamento, que hoje são mais naturais e duradouras", explica.

As extensões capilares oferecem diferentes métodos de alongamento e preenchimento dos fios, permitindo adicionar volume, comprimento e até cor aos cabelos. Elas podem ser feitas com cabelo natural ou sintético e aplicadas de diversas formas, como cola, fita adesiva, micro-link, fio a fio, queratina ou até costuradas diretamente aos fios naturais. O método de queratina, por exemplo, utiliza calor para fixar as mechas, resultando em uma aplicação forte e duradoura. No caso da fita adesiva, as mechas são coladas ao cabelo, sendo um método rápido e de fácil aplicação. O entrelaçamento costura as extensões em pequenas tranças junto ao couro cabeludo, ideal para quem já possui volume, enquanto o micro-link utiliza pequenos anéis metálicos para prender as mechas sem a necessidade de cola ou calor.

Hoje, dona do Fernanda Extensões, Fernanda desenvolveu sua própria técnica chamada MAX SLIM, uma evolução das técnicas tradicionais, que oferece um resultado ainda mais natural para o cabelo. “Com a diversidade de clientes e os desafios que cada uma apresenta, desenvolvi a MAX SLIM para garantir um visual ainda mais natural e personalizado, atendendo à necessidade de quem busca uma solução completa para a autoestima e beleza dos fios,” diz ela.

Fernanda ressalta que cada método exige manutenção regular para preservar a saúde dos fios naturais e a durabilidade das extensões, e que a escolha do método ideal depende tanto do estilo desejado quanto do tipo de cabelo de cada pessoa. "O mais importante é que cada cliente encontre um método que valorize sua beleza natural e mantenha a saúde dos fios ao longo do tempo,” conclui.

Website: https://www.instagram.com/fernanda_extensoes