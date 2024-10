VII Congresso Internacional de Felicidade será em novembro

Curitiba recebe o VII Congresso Internacional de Felicidade, um dos maiores eventos do gênero na América Latina, nos dias 2 e 3 de novembro. A programação conta com convidados internacionais e brasileiros das áreas de ciência, filosofia, arte e espiritualidade. Pela primeira vez, a filósofa indiana e líder transformacional Sri Preethaji, fundadora do Ekam Oneness - escola de filosofia, meditação e transformação pessoal do Sul da Índia, participa do evento. Ela falará sobre o despertar da consciência para promover mudanças que levem as pessoas do sofrimento ao que chama de belos estados de ser.

A Monja Coen, que é monja zen budista brasileira e missionária oficial da tradição Soto Shu com sede no Japão, apresenta o tema “Ser feliz, é possível?”, título do seu mais novo livro, assinado em parceria com Gustavo Arns, mestre em estudos da Felicidade pela Centenary University e idealizador do congresso. A programação do VII Congresso Internacional de Felicidade inclui mais de 25 palestrantes, além de vivências focadas no autodesenvolvimento pessoal e profissional. O evento tem tradução para as palestras internacionais, intérprete de Libras e audiodescrição. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas no site.

Derrubando mitos

Gustavo Arns explica que o objetivo do Congresso é proporcionar uma experiência de felicidade, desmistificando o conceito e oferecendo um olhar mais amplo sobre o tema. “A felicidade não é a ausência de tristeza. Pelo contrário, a capacidade de viver plenamente envolve reconhecer e lidar com as dificuldades da vida. Os palestrantes trarão uma visão integrada, mostrando que tanto a felicidade quanto a tristeza têm papéis importantes em nossa jornada. Nossa missão é ampliar a felicidade no Brasil, ajudando as pessoas a evoluírem juntas, por meio de um verdadeiro processo de autoconhecimento e transformação pessoal, guiado por profissionais de diferentes áreas e por vivências únicas”, diz.

Outros palestrantes

O Prof. Dr. Clóvis de Barros Filho, livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP, irá palestrar sobre “A vida que vale a pena ser vivida”. Autor de livros como "Tesão de Viver", "A Vida que Vale a Pena ser Vivida" e "A Felicidade é Inútil", suas obras são conhecidas por trazer reflexões profundas sobre ética, felicidade e a condição humana.

O escritor e professor paraense Daniel Munduruku, pertencente ao povo indígena Munduruku, graduado em Filosofia e doutor em Educação, autor de 65 livros publicados no Brasil e no exterior, falará sobre o tema “Felicidade na cosmovisão dos povos originários”.

O navegador Amyr Klink, reconhecido por realizar sozinho a travessia do Oceano Atlântico em um barco a remo, com o tema “Ajustando as velas para enfrentar incertezas”.

Outros nomes confirmados são a psicanalista Ana Suy, professora, escritora, doutora em pesquisa e clínica em psicanálise e mestre em psicologia clínica, autora do livro "A gente mira no amor e acerta na solidão", apresenta a palestra “Elogio à infelicidade”; Marcos Piangers, escritor que conta com mais de 1 milhão de livros vendidos, tem 6 milhões de fãs nas redes sociais e incontáveis vídeos com mais de 1 milhão de visualizações, vai falar sobre “Protagonismo e felicidade - a mudança que você faz no mundo”.

Mirian Goldenberg, doutora em Antropologia Social, colunista do jornal Folha de S. Paulo e da Vogue, autora de mais de 30 livros, traz a palestra “A Revolução da Bela Velhice: projetos de vida e a busca da felicidade”; o pensador Sri Prem Baba, autor de obras como "Transformando o Sofrimento em Alegria" e "Propósito", compartilha ensinamentos que visam a expandir a consciência individual e coletiva, apresenta o tema “Superando a ansiedade: a calma no agora”; Merce, que é benzedeira, rezadeira, curandeira, a quase uma década servindo como terapeuta, com a palestra "O que o amor faria?"

Há felicidade no trabalho?

O universo corporativo também está na pauta do Congresso. Serão apresentados cases que comprovam como a saúde e a felicidade dos colaboradores contribuem diretamente para o crescimento do negócio. A diretora de Felicidade da Heineken Brasil, Lívia Azevedo, aborda o tema “Felicidade corporativa como impulsionadora de cultura e resultados”. A cientista e pesquisadora da Felicidade no trabalho, Juliana Sawaia, falará sobre “Felicidade corporativa como impulsionadora de cultura e resultados”. O especialista em Felicidade Corporativa e mestre em Psicologia Positiva, Henrique Bueno, apresenta o tema “Felicidade no trabalho: ciência e prática”.

Sucesso e carreira aparecem ainda em paineis especiais como o “O que é sucesso?”, com Cris Dios, empresária fundadora do “Laces and Hair”. Também estarão no evento a bicampeã olímpica de vôlei, Sheilla Castro, a jornalista especialista em saúde integral Mariana Ferrão, e Aline Castro, professora de neurociência, psicanalista, consultora de saúde mental nas organizações e mentora de posicionamento de carreira. Outro painel de destaque aborda o tema “A criança que eu fui um dia”, com o poeta, escritor e compositor Allan Dias Castro e o músico e produtor Tiago Corrêa, que são criadores do projeto Reverb Poesia.

Festival da Felicidade

Paralelamente ao VII Congresso Internacional de Felicidade ocorre o Festival da Felicidade, um evento artístico e cultural gratuito que reúne a arte em suas diversas formas: música, teatro, dança, yoga, democratizando o acesso à cultura e oferecendo atividades para toda a família. Serão diversas atrações no parque, com arte, música, mantras, meditação, dança circular, yoga, além de uma feira gastronômica e a VII Feira do Bem-estar, com livros, produtos e serviços. Na feira serão lançados livros com presença e autógrafos dos autores. O festival será junto ao Centro de Eventos Positivo e em diferentes áreas do Parque Barigui, um dos maiores espaços de contato com a natureza de Curitiba.

Serviço

VII Congresso Internacional de Felicidade

Datas: dias 2 e 3 de novembro de 2024

Local: Centro de Eventos Positivo - Parque Barigui (Al. Ecológica Burle Marx, 2518, Santo Inácio, Curitiba - PR)

Mais informações e inscrições: https://www.congressodefelicidade.com.br/

Instagram: @congressodefelicidade

Patrocínio: Banco CNH e New Holland, Colégio Positivo, O Jogo da Vida e Pós PUCPR Digital.

Apoio: Metalus, Helisul, Lunelli e Ibema

Website: https://www.congressodefelicidade.com.br/