Ultrassom microfocado oferece visualização em tempo real

O Ultherapy, tratamento de lifting facial, agora está disponível em São José do Rio Preto. Utilizando ultrassom microfocado com a tecnologia de visualização em tempo real, o Ultherapy é o único procedimento não invasivo que permite ao profissional avaliar a anatomia da pele durante o tratamento, evitando áreas sensíveis como ossos e vasos sanguíneos e minimizando o desconforto do paciente. Esse nível de precisão garante resultados naturais e confiáveis, sem a necessidade de cirurgia ou longos períodos de recuperação.

Com mais de 120 estudos clínicos e 3 milhões de procedimentos realizados globalmente, o Ultherapy trata pacientes ao redor do mundo, está presente em mais de 78 países e é aprovado por órgãos regulatórios como o FDA (Food and Drug Administration) dos Estados Unidos e a ANVISA.

Com a tecnologia de visualização em tempo real, o Ultherapy permite que o especialista visualize as camadas mais profundas da pele. Essa inovação promove a produção de colágeno nas camadas subcutâneas, resultando em um lifting progressivo e natural, sem a necessidade de cortes. "A capacidade de analisar em tempo real a anatomia da pele do paciente e evitar ossos e vasos sanguíneos é um dos grandes diferenciais do Ultherapy, permitindo tratar de forma personalizada, assegurando maior conforto ao paciente", explica a Dra. Paola Brocanello, especialista em Harmonização Orofacial e em ultrassom microfocado.

O Ultherapy trata áreas como rosto, pescoço, colo e sobrancelhas, proporcionando lifting duradouro sem necessidade de interrupções significativas nas atividades diárias. Segundo a Dra. Paola Brocanello, após apenas uma sessão, os pacientes já notam uma firmeza visível na pele, com resultados que continuam evoluindo e podem durar até um ano. "A ausência de tempo de recuperação é um fator importante para pacientes que buscam resultados rápidos e eficazes", comenta a Dra. Paola.

"Com a crescente demanda por tratamentos não invasivos, o Ultherapy surge como uma alternativa para combater a flacidez, rugas e linhas de expressão, sem cortes ou cirurgias" a Dra. Paola conclui.

