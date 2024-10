Porto Seguro amplia serviços sustentáveis em suas apólices

A Porto Seguro está no caminho de transformar suas apólices em instrumentos não só de proteção financeira, mas também de preservação ambiental, promovendo uma consciência sustentável no setor de seguros e contribuindo para um futuro mais verde.

Com isso, a seguradora está consolidando seus passos no desenvolvimento de estratégia de sustentabilidade ao ampliar, desde fevereiro de 2024, o serviço de Descarte Sustentável para o portfólio de seguros de automóveis. O serviço, que já era oferecido no Seguro Residencial, agora também faz parte das apólices de Auto, permitindo que os segurados descartem móveis e eletrodomésticos de forma sustentável. Essa ação contribui diretamente na preservação ambiental, garantindo que os itens descartados sejam processados ou coprocessados corretamente, minimizando o impacto ambiental.

A iniciativa funciona de maneira prática para o segurado, que pode agendar o recolhimento diretamente com a Porto. Após o recolhimento, os materiais passam por um processo de descaracterização e são separados por tipo para reciclagem. Dessa forma, o seguro da Porto não apenas oferece segurança contra imprevistos, mas também colabora com a sustentabilidade ao dar o destino correto aos itens descartados.

O Descarte Sustentável é realizado em parceria com a Ecoassist, uma empresa especializada na gestão de resíduos e soluções sustentáveis. A parceria tem se destacado e visa oferecer soluções para o descarte responsável. “Desde o início de nossa parceria, temos oferecido a solução de Descarte Sustentável, com o objetivo de assegurar o compromisso da Porto com a sustentabilidade e o meio ambiente”, informa a Porto Seguro.

Atualmente, o serviço está disponível em apólices de Auto e nos planos Conforto e Exclusive do Seguro Residencial. Para o futuro, a expectativa da Porto é que mais segurados utilizem o benefício, ampliando o impacto positivo da iniciativa. Segundo a companhia, à medida que os clientes perceberem a conveniência e a contribuição ambiental do serviço, o número de acionamentos tende a aumentar, consolidando o Descarte Sustentável como um elemento relevante no portfólio de seguros da empresa.

Essa expansão reflete o compromisso da Porto com sua matriz estratégica de sustentabilidade, que ganhou ainda mais destaque em 2023. A companhia pretende levar o Descarte Sustentável para outros produtos do seu portfólio, sempre com o objetivo de facilitar a vida dos clientes e contribuir para um futuro mais sustentável.

A inovação introduzida no Seguro Auto é considerada um marco para o setor de seguros como um todo. Com a liderança da Porto no mercado de seguros de automóveis e residências no Brasil, a inclusão desse serviço deve ter um impacto considerável na sustentabilidade dessas carteiras. “A Porto está inovando ao levar a sustentabilidade e a comodidade para os seus segurados, fortalecendo seu DNA de inovação. Cada vez mais o Seguro Auto da Porto se posiciona como uma solução completa para a vida do segurado, além de cuidar apenas do veículo”, afirma a Ecoassist.

Em janeiro de 2024, a Porto também passou a integrar o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, consolidando ainda mais sua posição como uma empresa comprometida com práticas ambientais, sociais e de governança. A entrada no ISE reforça a visão de longo prazo da seguradora em relação à sustentabilidade.

Outro aspecto importante é o esforço das seguradoras de automóveis para minimizar os danos ambientais resultantes de eventos climáticos, como as enchentes no Sul do Brasil. Uma parte considerável dos veículos irrecuperáveis foi encaminhada para reciclagem, e a Porto também participou desse processo, contribuindo para a redução do impacto ambiental dos resíduos automotivos.

Website: http://www.ecoassist.com.br/