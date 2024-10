Volkswagen adquire R$ 304 mi do BNDES com suporte da Macke

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 304 milhões para a Volkswagen do Brasil. A operação foi apoiada pela Macke Consultoria. O valor será destinado para projetos de transformação digital de suas quatro fábricas no país: a Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), Taubaté (SP), São Carlos (SP) e São José dos Pinhais (PR). Os recursos do programa “BNDES Mais Inovação” serão investidos no aprimoramento da digitalização, conectividade, automação, inteligência em processos e em tecnologias da Indústria 4.0 – que prevê a integração com inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem. As inovações contribuem para impulsionar ainda mais a produtividade e sustentabilidade.

Com o aporte do “BNDES Mais Inovação”, a Volkswagen do Brasil também vai preparar a implementação da Indústria 5.0, que combina máquinas e pessoas para agregar valor à produção e criar produtos customizados que atendam às necessidades específicas dos clientes.

Entre as inovações de transformação digital estão o desenvolvimento de simuladores de novos projetos, utilizando games e realidade virtual; de soluções de gestão de dados com funções analíticas e inteligentes (Machine Learning e IA), além de novas soluções com IA (Inteligência Artificial) para automação dos processos e de novas tecnologias de impressão de protótipos de peças e componentes com impressora 3D, entre outros.

“A Volkswagen do Brasil tem uma história de 71 anos no país investindo em inovação e tecnologia. Agora, com o novo aporte de R$ 304 milhões adquirido junto ao BNDES, vamos impulsionar a digitalização, conectividade, automação e inteligência em processos e tecnologias da Indústria 4.0. O uso de tecnologias digitais em toda a jornada do automóvel, do desenvolvimento ao pós-venda, não apenas aumenta a eficiência, mas também molda o futuro das operações na Volkswagen”, afirma Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

Em fevereiro deste ano, a Volkswagen do Brasil anunciou investimentos de R$ 16 bilhões até 2028, dos quais R$ 13 bilhões serão direcionados às fábricas paulistas Anchieta (em São Bernardo do Campo), Taubaté e São Carlos e R$ 3 bilhões, à unidade paranaense de São José dos Pinhais. Os investimentos incluem o lançamento de 16 novos veículos até 2028, com destaque para a estreia dos híbridos, além de mais novidades em 100% elétricos e Total Flex.

André Maieski, sócio da Macke Consultoria, reforça a importância deste aporte para a Volkswagen e para o avanço da indústria brasileira.“Esse financiamento é um exemplo do funcionamento adequado do Sistema Brasileiro de Inovação (SBI), em prol das empresas que investem em tecnologia no país. Temos orgulho de apoiar a frente de transformação digital da Volkswagen". Em 2024, as operações aprovadas de financiamento subsidiado do BNDES para a Volkswagen somam R$ 804 milhões até o momento.

"A transformação digital da indústria brasileira é um fator crucial para o ganho de produtividade, para a otimização de custos e tem elevado potencial para a geração de empregos qualificados no país, objetivos estratégicos da política industrial do Governo Federal”, explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

BNDES Mais Inovação - Desde o lançamento do programa “BNDES Mais Inovação”, em 2023, o Banco já aprovou R$ 8 bilhões em crédito para a indústria nacional, sendo R$ 2,4 bilhões para micro, pequenas e médias empresas. “O BNDES está apoiando empresas em todas as regiões do país, financiando projetos nos mais diversos segmentos da indústria nacional, como automotivo, fármacos, dispositivos médicos, TI, biocombustíveis e até projetos agroflorestais”, completa Mercadante.

“A parceria entre a Volkswagen do Brasil e o BNDES contribui para a melhoria da eficiência operacional e impulsiona a transição energética com iniciativas cada vez mais sustentáveis, alinhadas às demandas do mercado”, destaca Rafael Teixeira, CFO da Volkswagen na Região América do Sul.

Website: https://mackeconsultoria.com.br/