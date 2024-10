Fundação LLYC agora é Fundação José Antonio Llorente

A Fundação LLYC muda de nome e a partir de agora se chama Fundação José Antonio Llorente em reconhecimento ao legado deixado pelo fundador da empresa, que acreditava no poder da comunicação para gerar transformação social, com uma abordagem intergeracional que acredita nos jovens como um motor de mudança e progresso. Sua aposta na tecnologia não era apenas pela novidade, mas pelo potencial de melhorar as capacidades, de trazer novas oportunidades e de criar soluções inovadoras.

Para continuar com este legado, Irene Rodríguez foi nomeada nova presidente da fundação. Nesta nova etapa do projeto ela estará acompanhada dos patronos Francisco Sánchez-Rivas, Mara Llorente, Luisa García, Ibo Sanz, Luis Martín, Teresa Rey, Juan Eduardo Hernández e María Claudia Gnecco.

“Vamos continuar gerando valor social por meio do Marketing e de Corporate Affairs, com a firme convicção de que a comunicação é uma ferramenta poderosa que gera transformação. José Antonio acreditava firmemente que a comunicação ajuda a gerar entendimento e confiança entre pessoas, empresas e instituições, fatores fundamentais para o progresso econômico e social. Uma ferramenta muito poderosa que pode ajudar a resolver grandes desafios da nossa sociedade. Esse é o grande legado que ele nos deixou”, afirma Irene Rodríguez.

A Fundação, que renova a sua identidade, vai centrar o seu plano estratégico dos próximos três anos na promoção da tecnologia entre crianças e jovens como um motor de mudança e progresso, com projetos voltados para a alfabetização digital e o bom uso da tecnologia.

Para Alejandro Romero, Sócio e CEO da LLYC: “José Antonio sempre acreditou neste projeto. Ele gerou oportunidades de crescimento para os jovens, enxergando neles não apenas o futuro da LLYC, mas também uma fonte constante de inovação e energia para a sociedade. Ele compreendeu o potencial imenso dos jovens como propulsores de mudança e progresso. Seu conhecimento em liderança, sua capacidade de antecipar o futuro e a sua aposta na juventude nos guiaram e vão continuar guiando nos anos que virão. Ele nos ensinou que o verdadeiro sucesso é medido pelo impacto positivo que geramos nos outros e no mundo”.

José Antonio Llorente criou a Fundação em 2016 para contribuir para a geração de valor social por meio do talento e da expertise das pessoas que fazem parte da LLYC. O projeto é uma realidade graças a mais de 1.300 profissionais da empresa e ao compromisso firme deles, em 13 países, de aplicar os seus conhecimentos em criatividade, influência e inovação em projetos com um impacto social positivo para transformar a realidade com as suas melhores ideias.

Em 2023, as iniciativas da Fundação beneficiaram 1.376 pessoas de 38 organizações, quase 60% a mais do que no exercício anterior. Eles contaram com a participação de 22 supervoluntários e 452 voluntários de todos os escritórios da LLYC.

Projetos da Fundação

“Vozes Futuras” é o projeto global da Fundação que, por meio do voluntariado dos seus profissionais, ajuda menores em risco de exclusão social a reforçar suas técnicas de soft skills ligadas à comunicação e à oratória, com o objetivo de oferecer a eles ferramentas úteis para encarar o futuro pessoal e profissional com mais confiança. Desde 2019, a iniciativa apoiou mais de 1.500 jovens em situação vulnerável a concluir seus estudos com sucesso e a conseguir emprego, a fim de sair do seu contexto de pobreza.

No ano passado, a Fundação também deu início ao “Portas da Esperança”, no México. O projeto tem o objetivo de dar visibilidade para as histórias de pessoas do coletivo LGBTIQA+ por meio das portas que elas deixaram para trás e de outras que se abriram graças à sua busca pela autenticidade. Em parceria com a “Galería Hilario Galguera”, sete artistas reconhecidos reinterpretam histórias de resiliência, utilizando portas como telas, em uma representação das portas que foram fechadas para essas pessoas.

Outro projeto de destaque pela criatividade e ajuda social é o “Transparentes”. A iniciativa foi realizada com a colaboração da Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTQIA+ (REDI) para o Projeto Âmbar da Fundación 26 de Diciembre. O objetivo era dar visibilidade para as barreiras de inserção sócio-trabalhista do coletivo trans na Espanha e ajudar a incentivar a contratação.

Sobre a Fundação José Antonio Llorente

A Fundação José Antonio Llorente é um projeto da LLYC que gera valor social a partir da expertise em Marketing e Corporate Affairs dos seus profissionais. São comprometidos em amplificar projetos de organizações sociais para mudar realidades, contando histórias com o talento e a criatividade dos profissionais.

A Fundação leva o nome de José Antonio em homenagem ao seu legado. Um líder que guiou seus colaboradores para avançar em direção ao futuro e para compreender, antes de muitos, o poder transformador da tecnologia associada a uma abordagem intergeracional que acredita nos jovens como um motor de mudança e progresso.

Website: https://www.fundacionjoseantoniollorente.org/br/