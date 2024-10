Circuito Bourbon acontece em outubro pelo Brasil

Jim Beam, o bourbon elaborado por sete gerações da mesma família, e Maker's Mark, bourbon artesanal super premium, apresentam o Circuito Bourbon - uma rota em mais de 90 bares do Brasil com carta especial dedicada aos destilados.

Durante o mês de outubro, bares em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, foram convidados para criarem suas versões de coquetéis, tanto com receitas autorais quanto clássicas, feitas com os rótulos que fazem parte do portfólio da Suntory Global Spirits.

As receitas com Jim Beam, bourbon original do Kentucky, são feitas para curtir junto com a turma. Já o bourbon super premium Maker’s Mark, que leva trigo vermelho em sua receita, é usado no preparo de coquetéis clássicos como Old Fashioned, Penicillin e o Boulevardier.

Os bares Rac-coon Smoke House e Carmem, em São Paulo; o Surreal Bar e Mazé, no Rio de Janeiro, e o Medellin Bar e Brago Bar, em Goiânia são alguns dos que estão na lista com carta de drinques preparados com Jim Beam.

Já nos bares Matiz, Locale Cafè e Bernacca, em São Paulo; o Liz e o Babbo, no Rio de Janeiro; e o Ares e Zimbro, em Goiânia, o menu de coquetéis possui receitas preparadas com Maker's Mark. Veja a lista completa no site e redes sociais de Jim Beam e Maker’s Mark.

SOBRE JIM BEAM

Jim Beam é elaborado por sete gerações da mesma família desde 1795. Fred Noe, o Master Distiller da 7ª Geração de Jim Beam, manteve-se fiel à receita familiar que foi passada de geração em geração. O portfólio de produtos Jim Beam inclui Jim Beam White, Jim Beam Black, Jim Beam Rye, Jim Beam Apple e Jim Beam Honey.

SOBRE MAKER’S MARK

Maker's Mark é o primeiro bourbon super premium do mundo, conhecido por sua rica herança e compromisso com as técnicas tradicionais de fabricação da bebida. A marca que produz bourbon há mais de 60 anos, foi co-criada em 1958 por Bill Samuels Sr. e sua esposa Margie Samuels no Kentucky - Estados Unidos.

Sua receita reúne além dos tradicionais ingredientes milho e cevada, trigo de inverno vermelho (ingrediente que dá um gosto mais adocicado) e é envelhecido pelo período de 5 a 7 anos em barris de carvalho - a variação do tempo é para garantir o sabor e a qualidade do líquido. Feito artesanalmente até os dias atuais, sua embalagem é marcada pelo lacre de cera vermelho, fruto do olhar de Margie Samuels - primeira mulher a entrar no Kentucky Bourbon Hall of Fame (Hall da Fama do Bourbon de Kentucky).

Informações à imprensa

TAO Public Relations - Suntory Global Spirits

Felipe Faria - felipe@taopr.com.br

Carolina Goulart - carolina@taopr.com.br

Website: https://jimbeambrasil.com.br/