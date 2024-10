A Veea (NASDAQ: VEEA ), pioneira no mercado de redes de multiacesso hiperconvergentes com segurança cibernética orientada por IA, fez parceria com a Inti Cakrawala Teknologi (ICT), provedor de soluções de conectividade digital de última geração, para trazer soluções avançadas de conectividade e rastreamento de ativos a clientes de mineração e energia da ICT na Indonésia e em todo o Sudeste Asiático. A primeira instalação ao vivo está prevista para iniciar em 20 de outubro de 2024.

A ICT atua com uma série de minas de grande porte que operam em regiões remotas onde a conectividade é um grande desafio. Devido às grandes distâncias entre minas e instalações de armazenamento, é incrivelmente difícil administrar ativos, garantir a segurança e a proteção dos funcionários em tempo real sem uma solução moderna sem fio.

"O impressionante recurso do centro Veea é que não apenas soluciona problemas de conectividade, mas também oferece diversas vários portas de conexão de IoT que suportam computação de borda, Wi-Fi, malhas de IoT e conectividade com a nuvem", disse Wiwit Ongko, Diretor Técnico da ICT. "Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Veea nesta implantação e explorar as possibilidades que esta tecnologia permite para aplicações futuras."

A solução de rede de borda hiperconvergente da Veea proporciona às empresas de mineração na região a conectividade abrangente e a infraestrutura de IoT necessárias para superar os desafios de operar em um ambiente remoto. Ao aprimorar o rastreamento de ativos, aumentar a segurança e reduzir custos operacionais, a solução conjunta da Veea e da ICT não apenas compreende as necessidades imediatas das empresas de mineração hoje, mas também as posiciona para estarem aptas a se adaptar aos avanços futuros na tecnologia de mineração.

A ICT e a Veea desenvolveram e irão implementar:

WiFi bidirecional: A conectividade sem fio confiável foi estabelecida desde a entrada da mina ao longo das rodovias até as instalações de armazenamento, garantindo comunicação ininterrupta.

Portas de conexão de IoT e sensores LoRaWAN: Os centros multifuncionais da Veea, integrados com sensores LoRaWAN, foram implantados para rastrear e monitorar estações meteorológicas, movimento de terra e níveis de pó PM2.5.

Computação de borda A solução da Veea também habilitou recursos de computação de borda, ao possibilitar o processamento de dados em tempo real e tomadas de decisão na borda, o que reduz a latência e aprimora a eficiência operacional.

Malhas de IoT e conectividade em nuvem: Com as malhas de IoT, os centros da Veea criaram uma rede robusta que poderia estender o alcance da conectividade em todas as operações de mineração. O sistema também se conectou perfeitamenteànuvem, permitindo armazenamento e análise de dados a longo prazo.

"Nossos produtos VeeaHub, com tecnologias avançadas sem fio e a capacidade de executar aplicativos localmente na borda da rede, são projetados para preencher a lacuna de conectividade de modo econômico nas áreas mais remotas e carentes, sem necessidade de uma conexão via satélite fixa, propiciando a infraestrutura crucial para operações mais seguras e eficientes para aplicativos de mineração", disse Allen Salmasi, Fundador e Diretor Executivo da Veea. "Ao permitir a comunicação e o monitoramento em tempo real, nos dedicamos a satisfazer as necessidades dos operadores de mineração nos ambientes mais desafiadores, enquanto aperfeiçoamos ainda mais a segurança e a supervisão ambiental com Edge AI."

Sobre a Veea

A Veea® torna a vida e o trabalho na borda mais simples e seguros. A Veea unificou a computação multiusuário, comunicações multiprotocolo e multiacesso, armazenamento de borda e soluções de segurança cibernética mediante produtos totalmente integrados, gerenciados em nuvem e borda. O produto pioneiro Multiaccess Edge Computing (MEC) da Veea, desenvolvido do zero em um formato compacto, reúne a funcionalidade normalmente fornecida por qualquer combinação de servidores, dispositivos Network Attached Storage (NAS), roteadores, firewalls, pontos de acesso Wi-Fi (APs), portas de conexão de IoT, acesso sem fio 4G ou 5G e Cloud Computing (CC) através de vários hardwares, softwares e sistemas integrados e mantidos por profissionais de TI/TO. Comparada com estas soluções, a Veea Edge Platform oferece capacidade de resposta de aplicativos, intensifica a segurança cibernética, a privacidade de dados e a conscientização do contexto, reduzindo custos de transporte de dados, bem como o custo total de propriedade, enquanto proporciona fácil instalação, operações, monitoramento e manutenção de redes de borda. No centro dos produtos VeeaHub reside um servidor Linux com um ambiente de software virtualizado de ordenamento completo para aplicativos nativos de nuvem executados em contêineres Secured DockerTM, com um alto grau de isolamento de dados e aplicativos do usuário, Software Defined Networking (SDN), Network Function Virtualization (NFV) e segurança cibernética, que fornece redes hiperconvergentes em uma rede de malhas de conectividade e computação. A solução prática totalmente integrada oferece gerenciamento de nuvem de ponta a ponta para dispositivos, aplicativos e serviços de valor agregado com Zero Trust Network Access (ZTNA) e, como opção, uma oferta Secure Access Service Edge (SASE) altamente simplificada com base em 5G 'plug and play'. A Veea Edge Platform possibilitar conexões diretas de redes de fibra ótica, celular e satélite com ampla área para as redes locais criadas por um conjunto de malhas VeeaHub em dispositivos Wi-Fi e IoT gerenciados por rede semelhante a celular, um recurso patenteado exclusivo chamado fatiamento de rede. O Veea Developer Portal e as ferramentas de desenvolvimento permitem um rápido desenvolvimento de aplicativos de ponta, opcionalmente, com Edge AI. A Veea implementou uma gama de soluções econômicas para ofertas B2B e B2B2C mediante provedores de serviços, parceiros de canal, integradores de sistemas, parceiros empresariais e agências governamentais para varejo inteligente, construção inteligente, logística e depósitos inteligentes, fazendas e estufas inteligentes, edifícios inteligentes, escolas inteligentes, hospitais inteligentes, museus inteligentes e cidades inteligentes. A Veea foi fundada em 2014 e tem sede na cidade de Nova York com uma rica história de grandes inovações em desenvolver tecnologias avançadas de rede, sem fio e computação, junto com mais de 103 patentes concedidas e 33 pendentes em aspectos-chave de tecnologias de computação de borda hiperconvergentes. Para mais informação, acesse veea.com e siga-nos no X e LinkedIn.

Sobre a ICT

Fundada em 2022, no estágio inicial, a Inti Cakrawala Teknologi cresceu muito rápido para superar os requisitos comerciais dos clientes, ao adotar tecnologia de digitalização de ponta. Com o compromisso e profissionalismo de seus fundadores no setor durante mais de duas décadas, a Inti Cakrawala Teknologi é capaz de oferecer soluções tecnológicas adequadas para dar suporte aos requisitos comerciais dos clientes. Ao formar parcerias de negócios a longo prazo, a Inti Cakrawala Teknologi está comprometida em atender e ajudar seus clientes a administrar o negócio de modo mais competitivo e eficiente mediante serviços de pós-venda abrangentes de ótima qualidade. A Inti Cakrawala Teknologi conta com uma equipe de suporte técnico capacitada e competente. Junto com a equipe de vendas, marketing e administrativa, a Inti Cakrawala Teknologi está comprometida a oferecer as melhores soluções possíveis a seus clientes. Conforme isto, a Inti Cakrawala Teknologi definiu programas de parceria com os principais provedores de tecnologia de digitalização do mundo.

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém certas declarações prospectivas dentro do significado das leis federais de valores mobiliários. Em geral, estas declarações prospectivas são identificadas pelas palavras "acreditar", "projetar", "esperar", "antecipar", "estimar", "pretender", "estratégia", "futuro", "oportunidade", "planejar", "pode", "deveria", "irá", "iria", "será", "continuará", "provavelmente resultará" e expressões semelhantes.

Exemplos de declarações prospectivas neste comunicadoàimprensa incluem, mas não estão limitados a, declarações sobre as próximas implantações de tecnologia da Empresa em parceria com a ICT e datas de início previstas. Estas declarações estão baseadas em diversas suposições, identificadas ou não neste comunicadoàimprensa, e nas expectativas atuais da Veea e da administração da ICT, não sendo previsões de desempenho real. Estas declarações prospectivas são indicadas apenas para fins ilustrativos e não pretendem servir como, nem devem ser de confiança a nenhum investidor como, uma garantia, segurança, previsão ou declaração definitiva de fato ou probabilidade. Se algum destes riscos se materializar ou as suposições das partes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados implícitos por estas declarações prospectivas. Muitos fatores podem fazer com que eventos futuros reais sejam materialmente diferentes das declarações prospectivas neste comunicadoàimprensa. Pode haver riscos adicionais que nem a Veea nem a ICT conhecem atualmente ou que a Veea e a ICT acreditam atualmente serem imateriais, os quais também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenas a partir da data em que são emitidas. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas, sendo que a Veea e a ICT não assumem nenhuma obrigação de atualizar ou revisar estas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra modo. Nem a Veea nem a ICT dão qualquer garantia de que a Veea ou a Plum irão cumprir suas expectativas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241017605137/pt/

