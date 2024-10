Encontro Impactos Positivos 2024 será realizado no Sebrae-SP

O Encontro Impactos Positivos 2024 chega com novidades e um novo espaço para promover a inovação e fomento do ecossistema de impacto no Brasil. Pela primeira vez, o evento será realizado no auditório do Sebrae São Paulo, no dia 05 de novembro às 13h.

O Sebrae além de investir e ser patrocinador do Prêmio Impactos Positivos há dois anos, abre suas portas de forma gratuita para interessados, empreendedores e negócios de impacto que estão moldando um novo futuro da economia brasileira.

“Para o Sebrae, é uma grande honra sediar a cerimônia de entrega do Prêmio Impactos Positivos em nossa sede. Acreditamos que apoiar e reconhecer essas iniciativas inovadoras é fundamental para construir um futuro mais sustentável e regenerativo, e estamos orgulhosos de fazer parte dessa jornada.” diz Philippe Figueiredo, analista de Inovação do Sebrae, patrocinador oficial das edições 2023 e 2024.

O Encontro Impactos Positivos é o evento final do Prêmio Impactos Positivos. Toda edição é celebrado o Encontro Impactos Positivos, onde além da divulgação dos vencedores do prêmio, o evento reúne diversos protagonistas e especialistas do ecossistema de impacto para uma tarde com inúmeras palestras e painéis e discussões sobre temas e tendências do setor.

Este ano, o Encontro terá como tema central a Economia Regenerativa. Uma abordagem que visa não apenas a sustentabilidade, mas a restauração e regeneração de sistemas ecológicos, sociais e econômicos. A Economia Regenerativa busca criar um ciclo positivo, onde as atividades humanas contribuem para a saúde do planeta e das comunidades, promovendo um modelo de desenvolvimento que vai além do simples consumo.

"Escolher a economia regenerativa como tema do nosso encontro este ano reflete o compromisso do Prêmio Impactos Positivos em ir além da sustentabilidade. Nosso objetivo é reconhecer e promover iniciativas que não apenas minimizam impactos, mas que também regeneram, restauram e revitalizam ecossistemas e comunidades. A economia regenerativa está alinhada com a missão do prêmio de apoiar negócios que estão criando soluções inovadoras para os desafios globais, gerando impacto positivo duradouro. Ao celebrarmos essas iniciativas, reafirmamos nossa crença de que um futuro sustentável passa pela regeneração", ressalta Gisele Abrahão, fundadora do Prêmio Impactos Positivos.

Durante o evento, os participantes poderão acompanhar painéis e palestras, como: "O Tempo da Economia Regenerativa", "Financiamento para Negócios de Impacto", "O Caminho para uma Economia Regenerativa" e outros já confirmados até o momento.

O formato híbrido do evento permitirá que todos tenham acesso, seja presencialmente, de acordo com a capacidade do Auditório do Sebrae, ou através da transmissão online, na plataforma www.impactospositivos.com.

Para mais informações sobre horários, ingressos e palestrantes, basta acessar o site Sympla - Encontro Impactos Positivos 2024.

Serviço:

Evento: Encontro Impactos Positivos 2024

Data: 05 de Novembro de 2024

Horário: 13h às 19h

Local: Auditório do Sebrae São Paulo - Rua Vergueiro, 1117 Paraíso - São Paulo, SP)

Link para inscrição: Sympla

Preços: Evento GRATUITO para todas as modalidades disponíveis

**(Ingresso Presencial sujeito a disponibilidade por lotação máxima)

Website: https://www.sympla.com.br/encontro-impactos-positivos-2024__2683519