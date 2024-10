Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica internacional automatizada, anunciou hoje a abertura de um novo escritório no Dubai International Financial Center (DIFC). Através deste novo escritório, a Interactive Brokers irá estabelecer sua presença no Oriente Médio, complementando sua estratégia existente de prestar aos clientes em todo o mundo um serviço de corretagem com boa relação custo-benefício que facilite o acessoànegociação nos mercados internacionais. Negociadores ativos, investidores de alto patrimônio líquido e várias instituições de gestão de patrimônio, incluindo bancos locais, fundos de cobertura e escritórios familiares na região, podem aproveitar a poderosa tecnologia e ferramentas de negociação da Interactive Brokers, preços competitivos e uma ampla seleção de produtos de investimento.

O setor de serviços financeiros continua crescendo nos EAU e em toda a região do GCC,àmedida que mais pessoas buscam se envolver ativamente com os mercados financeiros. Com mais de três milhões de clientes em mais de 200 países e territórios, a Interactive Brokers atende a uma base internacional de clientes, sendo bem adequada para cumprir com os objetivos financeiros de investidores individuais e institucionais autodirigidos nesta área em desenvolvimento.

Os clientes da Interactive Brokers podem negociar em 150 mercados para investir a nível mundial em ações, opções, mercados futuros, moedas, títulos, fundos e muito mais a partir de uma única plataforma unificada. Com a capacidade de financiar e negociar contas em até 27 moedas, os investidores podem facilmente criar portfólios diversificados em diferentes regiões e mercados. Além disto, esta ampla gama de produtos permite que naveguem por incertezas políticas ou econômicas e busquem oportunidades de investimento ao redor do mundo.

Para consultores financeiros, a solução prática de gestão de patrimônio da Interactive Brokers ajuda os profissionais a obter uma vantagem competitiva, administrar seus negócios de modo eficiente e atender seus clientes a baixo custo. Os escritórios familiares podem acessar mercados internacionais, plataformas de negociação avançadas e ferramentas de gestão de caixa para que os gerentes de portfólio possam ter foco na gestão de ativos. A Interactive Brokers também presta serviços completos de corretagem de alto nível para introduzir corretores e fundos de cobertura, incluindo negociação, compensação, custódia e relatórios.

"A abertura de um escritório no DIFC destaca nosso comprometimento em se concentrar em clientes nesta importante região e conectar investidores de todo o mundo aos mercados internacionais", disse Milan Galik, Diretor Executivo da Interactive Brokers. "O DIFC está se tornando rapidamente um centro financeiro mundial conhecido por adotar tecnologia, e estamos satisfeitos em consolidar nossa presença no mercado e atender investidores locais."

Estabelecer um escritório no DIFC amplia o escopo internacional da Interactive Brokers e irá ajudar a Interactive Brokers a crescer na região do Oriente Médio, Norte da África e nos países vizinhos.

O escritório da Interactive Brokers no DIFC está definido como uma filial com uma licença de Categoria 4 da Dubai Financial Services Authority (DFSA), o regulador independente de serviços financeiros conduzidos no ou a partir do DIFC. O escritório irá atender clientes no e a partir do DIFC, organizando acessoàcorretagem e serviços associados entregues por ou através da Interactive Brokers no Reino Unido.

Para mais informações sobre a Interactive Brokers Limited (sucursal do Reino Unido no DIFC), acesse: Interactive Brokers (U.K.) Limited (DIFC Branch)

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group oferecem execução automatizada de negociações e custódia de valores mobiliários, commodities e câmbio, 24 horas por dia, em mais de 150 mercados, em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada, para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram fornecer aos nossos clientes uma plataforma sofisticada e exclusiva para o gerenciamento de seus portfólios de investimento. Nós nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução e negociação vantajosos, ferramentas de gerenciamento de risco e portfólio, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem sido reconhecida constantemente como uma corretora de primeira linha, recebendo vários prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como a Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

