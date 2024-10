No 12º Allianz Motor Day, a Allianz pediu uma melhor proteção para pedestres e ciclistas nas cidades e fez exigências concretas aos políticos, fabricantes de carros e operadores de frota. Considerando o número persistente de mortes nas estradas na Europa, Klaus-Peter Roehler, membro do Conselho da Allianz SE, pediu equipamentos de segurança aprimorados, especialmente para vans e caminhões, no Centro de Tecnologia Allianz (AZT) em Ismaning: “Estamos vendo um progresso rápido em quase todas as áreas da tecnologia, então por que estamos falhando em proteger melhor a vida nas estradas? Essa é uma trajetória inaceitável. Um terço de todos os acidentes entre caminhões e pedestres ou entre caminhões e ciclistas poderia ser evitado se os caminhões utilizassem apenas duas medidas de segurança bem conhecidas. Para enfrentar os desafios e tendências que mencionei, os fabricantes de veículos, os políticos, os transportadores de cargas – e nós, como seguradoras – são chamados a agir. Devemos simplesmente fazer tudo o que podemos para proteger uma vida humana de morte acidental, custe o que custar”.

O Allianz Motor Day reúne especialistas e representantes da mídia de todas as partes do mundo para discutir as tendências e desafios da mobilidade futura. O tema para 2024 é “Grande versus pequeno: como precisamos melhor proteger os grupos vulneráveis nas áreas urbanas”.

A União Europeia visa reduzir as mortes nas estradas para zero até 2050

Klaus-Peter Roehler enfatiza que o número de mortes nas estradas na União Europeia ainda é muito alto, em torno de 20.400 em 2023: “A Comissão Europeia declarou que até 2050 o número de mortes nas estradas na Europa deve ser reduzido a zero”. Infelizmente, ainda estamos longe dessa “Visão Zero”.

Para permanecer dentro da meta, o número de vítimas precisaria diminuir em 18% entre 2022 e 2023, assumindo uma progressão linear. Em toda a Europa, uma redução de 1% foi alcançada – e na Alemanha, o número de mortes aumentou recentemente em 1,8%, totalizando 2.839 em 2023.

As cidades são pontos críticos de acidentes: 70% das mortes nas estradas em áreas urbanas são de pedestres ou veículos de duas rodas

Para obter resultados rápidos, faz sentido focar no transporte urbano: “As cidades são os principais pontos críticos de acidentes”, diz Roehler. “Cerca de 40% dos acidentes fatais de trânsito na Europa ocorrem em cidades; 70% dessas vítimas andam de bicicleta ou outros veículos de duas rodas, ou são pedestres, incluindo crianças e idosos – eles precisam de melhor proteção! A manchete deste 12º Allianz Motor Day, ‘Grande versus Pequeno’, parece amarga, mas é verdade. Trata-se de proteger as pessoas mais vulneráveis ??de veículos pesados”.

Segundo uma análise recente do Centro de Tecnologia Allianz (AZT), os veículos usados ??por serviços de encomendas e entregas são particularmente visíveis: “Como seguradora de frotas, a Allianz fez as seguintes descobertas: as vans usadas por esses serviços de entrega têm uma frequência de sinistros cerca de 20% maior do que os veículos convencionais”, diz Roehler. “Elas também são mais propensas a causar ferimentos pessoais”. As pressões de tempo sobre os motoristas, as muitas paradas, manobras em ambientes urbanos e a distração causada pelos dispositivos digitais necessários para a entrega contribuem para isso.

Roehler critica o fato de que as vans não têm atualmente o mesmo número de sistemas de segurança a bordo que os carros, apesar do Regulamento Geral de Segurança 2 (GSR2) da UE, que se aplicará a novos veículos a partir de julho de 2024. “Pelo menos, as vans devem ter os mesmos sistemas de segurança que os novos carros de passeio, já que estão usando as mesmas estradas urbanas altamente frequentadas”, diz ele.

Estudo da Allianz: um terço dos acidentes entre caminhões e ciclistas ou pedestres poderia ser evitado com a tecnologia disponível.

Para veículos de grande porte e ônibus, o GSR2 também precisa ser aprimorado o mais rápido possível, segundo Roehler, embora alguns recursos de alerta dos sistemas de assistência ao motorista sejam agora obrigatórios para caminhões recém-registrados, eles não são suficientes para evitar de forma confiável colisões com ciclistas e pedestres em pontos cegos, por exemplo. “Sistemas de alerta não são suficientes”, diz Roehler. “Sistemas eficazes podem identificar usuários da via no ponto cego e acionar imediatamente a frenagem de emergência”.

Um estudo recente do Centro de Tecnologia Allianz (AZT) concluiu que um terço dos acidentes entre caminhões e pedestres ou ciclistas poderia ser evitado com assistência de frenagem ativa e uma visibilidade aprimorada para o motorista do caminhão por meio de janelas de manobra e uma linha de visão mais baixa na cabine. Essas soluções técnicas já estão disponíveis no mercado – agora precisam ser implementadas de forma ampla o mais rápido possível.

“Em primeiro lugar, nossos esforços para melhorar a segurança viária visam salvar vidas e reduzir dor e sofrimento”. Sem diminuir essa convicção fundamental, Roehler acrescenta outro argumento que pode ser usado para conquistar as empresas de transporte: “Evitar acidentes – mesmo pequenos, sem ferimentos pessoais – oferece uma vantagem econômica. Isso incentiva automaticamente as empresas de transporte, pois uma frota com menos custos de reparo e tempo de inatividade é mais eficiente, e as taxas de seguro para essa frota também são significativamente menores em comparação a uma frota com muitos acidentes”.

A Allianz se baseia em sua tradição para fazer exigências específicas a políticos e fabricantes de veículos

Roehler ressalta que há 40 anos, a Allianz já fazia campanha pelo então controverso uso obrigatório de cintos de segurança: em 1983, Max Danner, então dirigente do Centro de Tecnologia Allianz, escreveu um livro intitulado “Seat Belt or Death!” (Cinto de Segurança ou Morte! em tradução livre) Roehler diz: “Além de ‘Seat Belt or Death!’, o seguinte também se aplica: ‘Assistance Systems – or Death!’ (Sistemas de Assistência – ou Morte, em português) Para alcançar a Vision Zero, precisamos, por assim dizer, de ‘um novo cinto de segurança’”!

No 12º Allianz Motor Day, a Allianz fez três exigências específicas aos fabricantes de automóveis e legisladores para proteger melhor os grupos vulneráveis ??no trânsito urbano.

Exigências da Allianz

1. O equipamento de segurança de vans e caminhões deve exceder o padrão legal atual. Pelo menos, as vans devem ter os mesmos sistemas de segurança que os novos carros de passeio, já que estão usando as mesmas estradas urbanas altamente frequentadas. Os fabricantes de caminhões devem fazer uso total das inovações já disponíveis para ajudar a prevenir acidentes. Isso inclui janelas de manobra, cabines rebaixadas e sistemas de frenagem automática de emergência ao fazer curvas.

2. A Allianz defende uma harmonização de requisitos em toda a Europa e pede aos legisladores da UE que melhorem ainda mais as regulamentações atuais. Para todos os novos caminhões, sistemas avançados de assistência ao motorista para evitar acidentes em curvas devem ser obrigatórios o mais rápido possível. Sistemas de alerta, conforme exigido atualmente por lei, não são suficientes. Sistemas de frenagem ativa que detectam usuários da estrada no ponto cego e iniciam imediatamente a frenagem de emergência devem ser obrigatórios. E esses sistemas devem estar sempre ligados.

3. É necessário um compartilhamento abrangente de dados, conforme pretendido na Lei de Dados da UE: se a Allianz, como seguradora, souber quais sistemas de segurança estão instalados e ativados em caminhões e vans, a Allianz pode definir taxas e incentivos baseados em risco.

Sobre a Allianz

O Grupo Allianz é um dos principais seguradores e gestores de ativos do mundo, com cerca de 125 milhões* de clientes, tanto privados quanto corporativos, em quase 70 países. Os clientes da Allianz se beneficiam de um amplo conjunto de serviços de seguros pessoais e corporativos, que vão de seguros de bens, vida e saúde a serviços de assistência, seguros de crédito e seguros empresariais globais. A Allianz é um dos maiores investidores do mundo, gerindo cerca de 741 bilhões de euros** em nome de seus clientes de seguros. Além disso, nossos gestores de ativos PIMCO e Allianz Global Investors gerenciam cerca de 1,8 trilhões de euros** de ativos de terceiros. Graçasànossa integração sistemática de critérios ecológicos e sociais em nossos processos de negócios e decisões de investimento, estamos entre os líderes do setor de seguros no Índice de Sustentabilidade Dow Jones. Em 2023, mais de 157.000 funcionários alcançaram um volume total de negócios de 161,7 bilhões de euros e um lucro operacional de 14,7 bilhões de euros para o grupo.

*Incluindo entidades não consolidadas com clientes da Allianz.

**Em 30 de junho de 2024.

