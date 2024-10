Capacitar servidores pode ajudar no planejamento da gestão

A capacitação e o desenvolvimento contínuo dos servidores públicos podem ser fundamentais para o sucesso do planejamento estratégico nas gestões públicas. Investir na formação desses profissionais não só pode aprimorar suas habilidades e conhecimentos, mas também traz uma série de benefícios que impactam diretamente a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população.



No entanto, de acordo com o especialista em administração pública Leonardo Alves, em um cenário onde a eficiência, inovação e transformação digital são exigências crescentes, a formação e a capacitação desses profissionais precisam ser aprimoradas para enfrentar os desafios contemporâneos e melhorar a eficiência da gestão pública.



“Atualmente, muitos servidores públicos entram na carreira por meio de concursos que, em sua maioria, avaliam apenas conhecimentos teóricos, sem garantir que os candidatos estejam preparados para lidar com os desafios práticos e modernos da administração pública. Além disso, a capacitação contínua, um dos pilares para o desenvolvimento profissional, ainda é fragmentada e insuficiente em muitas áreas”, aponta Alves.



Para ele, em um momento em que o governo brasileiro busca inovar e adotar ferramentas digitais para aumentar a eficiência da gestão pública, a falta de preparo técnico dos servidores para lidar com novas tecnologias têm se tornado uma barreira.



“Softwares de gestão de dados, plataformas de inteligência artificial e outras inovações tecnológicas demandam habilidades que muitos profissionais ainda não possuem. Isso gera um descompasso entre a modernização do setor e a capacitação de seus profissionais”, afirma.



O especialista salienta ainda que,diante da constante evolução na gestão pública, com novas demandas e desafios surgindo regularmente, a capacitação contínua permite que os servidores se adaptem rapidamente a essas mudanças, garantindo que a instituição esteja sempre alinhada com as melhores práticas e tendências do setor.



O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por exemplo, oferece 95 cursos totalmente gratuitos, em formato on-line, disponibilizados pela plataforma da Escola Virtual de Governo (EV.G). As capacitações estão divididas em seis eixos temáticos (Ciência de Dados, Transformação Ágil, Liderança e Inovação, Governança e Gestão de TIC, Segurança e Privacidade e Transformação Digital) que ajudam os interessados a construir a trilha de aprendizagem de acordo com seu objetivo profissional.



“Fortalecer os programas de capacitação e integrar o desenvolvimento dos servidores às metas e diretrizes estratégicas das gestões públicas é essencial para criar um serviço mais eficiente, inovador e preparado para as demandas da sociedade contemporânea”, destaca o especialista.