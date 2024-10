Novo programa do SUS facilita acesso a implantes dentários

No Brasil, cerca de 16 milhões de brasileiros vivem atualmente sem nenhum dente, e aproximadamente 39 milhões necessitam de dentaduras totais ou parciais. Esse crescente número de pessoas com ausências dentárias pode ser combatido com o acesso a tratamentos eficazes e duradouros, como os implantes dentários.

Conforme explica o especialista em implantes dentários,? Dr. Roberto Markarian, de São Paulo, os implantes são parafusos de titânio, indicados para pacientes que perderam um ou mais dentes, que são fixados diretamente no osso da mandíbula ou maxila e servem de apoio para uma prótese dentária. Este tipo de implante oferece uma estabilidade e fixação superiores em comparação com as dentaduras removíveis, restaurando não apenas a função mastigatória, mas também a estética e a confiança dos pacientes.

As notícias atuais descrevem que implantes dentários estão em contínua evolução tecnológica. Além disso, estão mais acessíveis devido a uma combinação de uma redução gradual no preço do tratamento, com uma crescente disponibilidade de profissionais que executam o serviço.

Ainda assim, o acesso da maior parte da população a esses procedimentos ainda é limitado porque invariavelmente há custos inerentes envolvidos nos tratamentos com implantes dentários, afirma o Dr. Markarian.

Entretanto, o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do programa Brasil Sorridente, oferece implantes dentários gratuitos, em algumas situações.

Como fazer implante dentário grátis pelo SUS

Para ter acesso a esse serviço, os pacientes devem se cadastrar em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência, que ofereça o serviço de Odontologia. O processo inclui uma avaliação inicial por um dentista do SUS, que determinará se o paciente, e sua necessidade clínica, é elegível para o procedimento.

Para encontrar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima que ofereça serviços de Odontologia, o interessado pode seguir estes passos:

Site do Ministério da Saúde: acessar o Portal do Ministério da Saúde e utilizar a ferramenta de busca para localizar UBS próximas ao seu endereço que oferecem serviços odontológicos. Aplicativos móveis: após baixar o aplicativo oficial do “Conecte SUS", é possível localizar unidades de saúde próximas e verificar os serviços disponíveis. Disque Saúde 136: o serviço de atendimento do Ministério da Saúde, que atende pelo número 136, permite obter orientações e informações sobre unidades próximas.





Onde são feitos os implantes dentários pelo SUS

Os implantes dentários pelo SUS são realizados nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e em algumas clínicas-escola de universidades que possuem convênios com o programa Brasil Sorridente.

O programa visa ampliar o acesso aos cuidados odontológicos, principalmente para cidadãos de baixa renda, que têm prioridade no atendimento. No entanto, é importante ressaltar que a disponibilidade de vagas pode variar de acordo com a região e a demanda, o que pode resultar em tempo de espera?.

Tipos de implantes dentários oferecidos pelo SUS:

Implantes unitários: o SUS realiza implantes unitários, que são indicados para a reposição de dentes individuais perdidos. Este é um dos tipos mais comuns de implantes oferecidos, especialmente em casos onde a perda de um único dente compromete a função mastigatória ou a estética.

Próteses fixas sobre implantes: além dos implantes unitários, o SUS também oferece a colocação de próteses fixas sobre implantes. Essas próteses são utilizadas para substituir múltiplos dentes e são fixadas diretamente sobre os implantes, oferecendo uma solução estável e de longa duração.

Tipos de implantes dentários que o SUS não oferece:

Implantes de zircônia: o SUS normalmente não oferece implantes de zircônia, que são uma alternativa aos de titânio. Esses implantes são mais estéticos e biocompatíveis, mas também são mais caros. Implantes com tecnologia avançada (como os de carga imediata): alguns tipos de implantes que exigem tecnologia avançada, como implantes de carga imediata (onde o dente de reposição é colocado no mesmo dia da cirurgia), geralmente não estão disponíveis no SUS devido ao custo elevado e à necessidade de equipamento especializado. Implantes de alta complexidade: procedimentos estéticos avançados, que requerem técnicas específicas para melhorar a aparência ou a regeneração do osso por enxertos, não são normalmente cobertos pelo SUS. Implantes de arcada total (prótese protocolo): o SUS não realiza implantes de arcada total, conhecidos como prótese protocolo /técnica all-on-4, em casos onde o paciente perdeu todos os dentes de uma arcada (superior ou inferior). Neste procedimento, um conjunto completo de dentes artificiais é fixado sobre um número de implantes (geralmente quatro a seis) que são estrategicamente colocados no osso maxilar ou mandibular. Implantes ou próteses especiais: existem tratamentos mais sofisticados para a realização de implantes dentários, como cirurgias com planejamento computadorizado, reconstruções ósseas complexas com enxertos ou mesmo próteses protocolo de zircônia feitas por moldes digitais. Entretanto, como essas técnicas avançadas ainda não são feitas pelo SUS, o paciente que às necessite terá que procurar os procedimentos em clínicas particulares, explica o especialista Dr. Roberto Markarian.





Os tratamentos de implantes dentários pelo SUS estão sujeitos a critérios de elegibilidade baseados na condição clínica do paciente, na disponibilidade de recursos na unidade de saúde, e na priorização de casos com maior necessidade de reabilitação funcional e social. O Dr. Markarian complementa que os casos que requerem implantes mais complexos, como a prótese protocolo de arcada total, são indicados em situações onde a saúde bucal do paciente está severamente comprometida. Sendo que uma vez feitos, a qualidade de vida do paciente melhora significantemente.

Para mais informações, basta acessar: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/brasil-sorridente/ortodontia-ortopedia-e-implante-dentario-no-sus

