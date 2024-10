O MultiBank Group, a maior e mais regulamentada corretora de derivativos financeiros do mundo, com sede em Dubai, recebeu o prestigioso prêmio ‘Melhor Provedor de Liquidez Institucional de Câmbio‘ na Forex Expo Dubai 2024.

Como o maior evento comercial em Dubai, a Forex Expo Dubai reúne líderes do setor, traders e profissionais financeiros de todas as partes do mundo, tornando esse reconhecimento um marco significativo para o Grupo. Esse prêmio reflete o compromisso inabalável do MultiBank Group com a excelência e sua dedicação em estabelecer os mais altos padrões de forex.

A Forex Expo Dubai funciona como uma plataforma fundamental para a formação de redes e troca de conhecimentos nos mercados financeiros, recebendo milhares de participantes e oferecendo insights sobre as mais recentes inovações em negociação.

Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group, disse: “Estamos orgulhosos de receber o prêmio de ‘Melhor Provedor de Liquidez Institucional de Câmbio‘ na Forex Expo Dubai 2024. Esta distinção é um testemunho do nosso compromisso inabalável em fornecer soluções de liquidez premium para nossos clientes, enquanto continuamos a expandir os limites da inovação na indústria de negociação financeira. No MultiBank Group, permanecemos firmes em nosso compromisso de oferecer uma experiência de negociação excepcional, fundamentada em uma estrutura regulatória robusta e tecnologia de ponta”.

O MultiBank Group, fundado na Califórnia, EUA, em 2005, atende mais de 1 milhão de clientes em 100 países e possui um volume diário de negociação que excede US$ 15,6 bilhões. Renomado por suas soluções inovadoras de negociação, robusta conformidade regulatória e excelente atendimento ao cliente, o Grupo oferece uma seleção de serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. É regulado em cinco continentes por mais de 15 das autoridades financeiras mais respeitadas globalmente.

Esta última distinção na Forex Expo Dubai 2024 adiciona ao impressionante portfólio de prêmios do MultiBank Group, reconhecendo sua excelência em negociação e conformidade regulatória no mundo inteiro.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

Nome: Yazan Shakfeh

Cargo: Dirigente Global de Marketing

E-mail: mohammad.shakfeh@multibankfx.com

Tel.: +971585754191