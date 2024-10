A BST Global, principal fornecedora de soluções de inteligência de projetos com IA para o setor de AEC, tem o prazer de anunciar a formação de seu AI + Data Consortium, um grupo de líderes globais em tecnologia com a missão de ser a voz da inovação impulsionada por IA e orientada por dados para o setor de AEC. Esses visionários ajudarão a moldar o futuro do setor.

Os membros inaugurais do AI + Data Consortium são:

Tim Wark, líder de IA global, AECOM

Tembi Hommes, diretora de dados global, Arup

Darren Martin, diretor digital, AtkinsRéalis

Javier A. Baldor, CEO, BST Global

Eileen M. Canady, diretora de marketing, BST Global

Joseph Joseph, sócio e diretor digital, Gensler

Ricardo Lorenzo, diretor de tecnologia, Parsons Corporation

Jason B. Miller, líder de inovação, Ramboll

Shankar Kalyana, vice-presidente sênior e diretor de tecnologia, Stantec

Chadi Habib, diretor de tecnologia e gerente de soluções de negócios, WSP

Juntos, eles liderarão esforços para:

Definir práticas recomendadas, padrões e recomendações do setor

Colaborar em projetos estratégicos que elevam o setor de AEC

Produzir pesquisas originais do setor por meio de pesquisas globais com foco em IA e dados

Compartilhar insights e informações específicas do setor

Criar conexões com colegas para aumentar nossa rede de conhecimentos

Promover o apoio ao setor e aos clientes

Coletar dados do setor para benchmarking, análise e otimização

O CEO da BST Global, Javier A. Baldor, liderou a criação do consórcio e espera que o grupo tenha um impacto profundo e duradouro no setor de AEC. Segundo Baldor, "temos diante de nós uma oportunidade única de reimaginar e transformar o futuro do nosso setor com IA, big data e tecnologias emergentes. É uma honra reunir as mentes mais brilhantes e visionárias do setor de AEC para enfrentar esse desafio e liderar o caminho com nosso AI + Data Consortium".

O líder de IA global da AECOM, Tim Wark, reforçou esses sentimentos, comentando: "estou muito animado em me juntar a um grupo de líderes do setor desse calibre, enquanto nos preparamos para as grandes mudanças e oportunidades que a atual onda de IA está trazendo para o setor de AEC".

Cada um dos membros do consórcio irá palestrar no AI Summit 2025 da BST Global em Palm Beach, que está agendado para os dias 6 a 8 de maio de 2025. Este ano marca a segunda edição anual do AI Summit da BST Global, um evento de destaque focado em tudo relacionadoàIA para o setor de AEC. A conferência reúne líderes das maiores consultorias de design, engenharia e meio ambiente do mundo para compartilhar como estão se preparando para um futuro impulsionado por IA e orientado por dados. O evento do ano passado teve suas entradas esgotadas rapidamente, então novos e antigos participantes são incentivados a se inscrever com antecedência para garantir suas vagas. Mais detalhes e inscrições no evento estão disponíveis aqui.

