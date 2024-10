RevBits anuncia que fortaleceu sua solução de rede Zero Trust com a adição da funcionalidade de Isolamento de Navegador Remoto (RBI)

De acordo com uma pesquisa recente da Verizon, os ataques a aplicativos Web estão envolvidos em 26% de todas as violações, sendo o segundo padrão de ataque mais comum. Para lidar com esse vetor de ataque, as organizações precisam reforçar a proteção de suas redes, sem restringir o uso livre da Internet por seus colaboradores.

A RevBits Zero Trust Network – Remote Browser Isolation é uma solução avançada de gerenciamento de acesso para aprimorar a infraestrutura IAM de uma organização. A solução agora oferece navegação segura na Web e atividades na Internet por meio do módulo de Isolamento de Navegador Remoto, além de controlar o acesso de funcionários e terceiros a ativos e serviços por meio de seus principais recursos de ZTN.

O RevBits RBI, desenvolvido com base no Chromium e no Firefox, utiliza a tecnologia de Renderização Vetorial de Rede para oferecer um mecanismo seguro para os usuários visitarem e interagirem com websites. O RBI permite que seus funcionários acessem sites sem sobrecarregar os administradores com a necessidade de criar listas de permissão para determinados sites. Além disso, as visitas aos websites são renderizadas com segurança em um ambiente isolado na nuvem. Com o RevBits RBI, os funcionários podem usar a Internet livremente, e as organizações ficam mais protegidas contra ataques baseados na Web.

O RevBits Remote Browser Isolation oferece:

Acesso totalàInternet e velocidade esperada sem latência perceptível.

As abas abertas na janela do navegador são ilimitadas.

Monitoramento de usuários por meio de vídeo e registro de teclas pressionadas.

Bloqueio de URLs maliciosos.

Transmissão ao vivo das atividades de Internet dos usuários para os administradores.

"A RevBits entende o panorama total de ameaças", disse Mucteba Celik, CTO da RevBits. "Por isso, continuamos a desenvolver as soluções que nossos clientes precisam para se proteger de maneira mais completa. Agora, damos aos administradores o poder de proteger suas redes contra ataques baseados na Web, permitindo que os funcionários usem a Internet livremente e controlem o acesso a sites que vão contra as políticas de uso da empresa".

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa de cibersegurança completa, dedicada a oferecer proteção e serviços superiores aos seus clientes. A sede da RevBits está localizada em Mineola, NY, com escritórios nos Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica e Jordânia.

As ofertas completas do pacote da RevBits são RevBits Endpoint Security, RevBits Email Security, RevBits Privileged Access Management, RevBits Zero Trust Network e RevBits Deception Technology. Para mais informações, acesse RevBits.

