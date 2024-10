GITEX Global – A Transcom, fornecedora líder global de serviços ao cliente, fez uma parceria com a Avaya, líder global em CX empresarial, e o Sabio Group para criar uma solução de tradução em tempo real alimentada por IA que pode permitir que agentes de contact center de qualquer lugar do mundo conversem com clientes em mais de 100 idiomas.

A solução, sustentada pela Avaya Experience Platform e integrada pelo Sabio, um parceiro de serviços especializado em transformação de CX, representa um avanço significativo para o setor de BPO, permitindo que a Transcom recrute agentes com base em seu conhecimento, em vez de suas habilidades linguísticas. Isso cria novos níveis de escalabilidade quando se trata de criar forças de trabalho qualificadas capazes de oferecer uma experiência de cliente excepcional.

“Em nosso setor, às vezes é um desafio recrutar agentes suficientes para atender a todos os nossos mercados globais. E, se conseguirmos, muitas vezes é caro contratá-los e mantê-los. Trabalhando com a Avaya e o Sabio, estamos capacitando agentes em todo o mundo para oferecer um serviço de atendimento ao cliente de alta qualidade em todos os idiomas necessários para os nossos clientes”, disse Jakob Westgren, vice-presidente sênior - chefe de produtos de TI e parceiros da Transcom.

A solução integra tradução em tempo real e ferramentas de IA conversacional com um núcleo de contact center da Avaya Experience Platform. A tecnologia de IA de fala para texto e texto para fala é combinada com vários mecanismos de tradução e dicionários personalizados para criar tradução de voz em tempo real, eliminando as barreiras linguísticas entre agentes e clientes.

“As APIs abertas presentes na Avaya Experience Platform nos permitiram integrar o que chamamos de estrutura de tradução da Transcom. Isso significa que, quando implantada, a solução é perfeitamente integrada aos principais processos de negócios, experiência do cliente e garantia de qualidade operacional. Essa integração tecnológica, com um resultado tão óbvio no mundo real, realmente se torna um diferencial”, disse Westgren.

Além disso, as estimativas da Transcom mostraram que a solução pode oferecer aos clientes que atendem a clientes em vários idiomas um custo total de propriedade significativamente reduzido. “Com a tradução de voz em tempo real, acreditamos que podemos reduzir os custos para esses tipos de clientes em 25%, ou até 65%, dependendo dos casos de uso e dos mercados”, disse Westgren..

Cameron Thomson, vice-presidente do grupo - EMEA, Avaya, disse: “Esta é uma solução empolgante que aproveita o poder da IA e das APIs de plataforma aberta para eliminar as barreiras linguísticas entre agentes e clientes. Como resultado, está mudando o jogo do BPO, e não poderíamos estar mais orgulhosos de apoiar essa transformação.”

Rob Scutchings, diretor de tecnologia da Sabio, acrescentou: “Essa solução líder de mercado mostra o poder transformador da IA. Ao integrar recursos de ponta de transcrição de fala e tradução de idiomas em tempo real com a robusta plataforma da Avaya, não estamos apenas quebrando barreiras linguísticas - estamos redefinindo as possibilidades do atendimento global ao cliente.

“Esse projeto exemplifica o compromisso da Sabio em promover a transformação da experiência do cliente por meio da integração de tecnologias inovadoras. Estamos entusiasmados em colaborar com a Transcom e a Avaya nessa iniciativa, que acreditamos marcar o início de uma parceria estratégica em que a Sabio é a “parceira ideal” para esses tipos de aprimoramentos tecnológicos de alto valor.

“Nossa experiência em transformação de CX, combinada com a liderança da Transcom no setor e a plataforma avançada da Avaya, cria uma sinergia poderosa que continuará a expandir os limites do que é possível na prestação de serviços ao cliente”.

A solução implementada pela Transcom está em exibição no estande da Avaya na GITEX Global 2024. A participação da Avaya na GITEX Global acontece em parceria com a Sestek e a Cognigy, além de outros parceiros tecnológicos.

Sobre a Transcom

A Transcom fornece IA e serviços de experiência do cliente (CX) digitalmente aprimorados para algumas das marcas mais ambiciosas do mundo. Mais de 300 clientes em todo o mundo, incluindo empresas disruptivas de comércio eletrônico, fintechs que redefinem categorias e lendas da tecnologia, confiam em nós para serviços on-, off- e nearshoring. Os mais de 30.000 funcionários da Transcom trabalham em mais de 85 centros de contato e redes de trabalho em casa em 29 países, criando experiências brilhantes em atendimento ao cliente, vendas, moderação de conteúdo e serviços de backoffice. Ajudamos nossos clientes a impulsionarem suas marcas, aumentar a satisfação do cliente e reduzir os custos operacionais. Para mais informações, acesse www.transcom.com.

Sobre o Sabio Group

O Sabio Group é um parceiro global de serviços especializados em transformação de CX.

Possui operações importantes no Reino Unido (Inglaterra e Escócia), Espanha, França, Holanda, Dinamarca, Malásia, Cingapura, África do Sul e Índia.

O Grupo oferece soluções, serviços e experiência em consultoria que combinam perfeitamente interações digitais e humanas para apoiar experiências brilhantes de clientes e funcionários (CX & EX).

Por meio de seu próprio conhecimento e tecnologia, bem como de líderes tecnológicos de classe mundial, como a Avaya, o Sabio ajuda as organizações a otimizarem suas jornadas de clientes, tomando melhores decisões em seus múltiplos canais de contato.

O Grupo é especializado em tecnologias de contact center, IA, CRM e insight de dados e trabalha com grandes marcas em todo o mundo, incluindo Aegon, AXA Assistance, British Airways, BBVA, BGL, Caixabank, DHL, loveholidays, Marks & Spencer, Rentokil Initial, Essent, GovTech, HomeServe, Sainsbury's Argos, Telefónica e Transcom Worldwide.

www.sabiogroup.com

Sobre a Avaya

As empresas são construídas pelas experiências que oferecem, e todos os dias, milhões dessas experiências são fornecidas pela Avaya. As organizações confiam na Avaya para fornecer soluções inovadoras para algumas de suas ambições e desafios mais importantes, dando-lhes a liberdade de envolver seus clientes e funcionários de maneiras que proporcionem os maiores benefícios comerciais. As soluções de contact center e comunicações da Avaya proporcionam experiências imersivas, personalizadas e inesquecíveis para o cliente que impulsionam o dinamismo dos negócios. Com a liberdade de escolher seu caminho, não há limite para as experiências que os clientes da Avaya podem criar. Saiba mais em http://www.avaya.com.

