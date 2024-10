A Axelspace Holdings Corporation tem o prazer de anunciar que deu as boas-vindas a Chiaki Mukai e Masanori Sugiyama como diretores externos e estabeleceu uma nova estrutura de gerenciamento.

Chiaki Mukai and Masanori Sugiyama Appointed as External Directors of Axelspace Holdings (Photo: Business Wire)

Anúncio da Axelspace

https://www.axelspace.com/ja/news/newexternaldirectors2024/

Histórico das nomeações de diretores externos

Por meio da Axelspace Corporation, sua subsidiária consolidada fundada em 2008, a empresa vem expandindo os negócios espaciais utilizando microssatélites. Desenvolvemos, fabricamos e operamos com sucesso um total de 10 satélites, incluindo o WNISAT-1, o primeiro satélite de observação do gelo marinho do Ártico do mundo, e o RAPIS-1, o primeiro satélite que a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) confiou a um empreendimento espacial para desenvolvimento e operação. A AxelGlobe é a primeira constelação comercial de observação da Terra no Japão e tem fornecido dados de imagens de satélite a centenas de empresas clientes por meio de nossas empresas parceiras em cerca de 30 países ao redor do mundo.

Em 2022, anunciamos o negócio AxelLiner, que evoluiu de seu negócio original de satélites dedicados. A AxelLiner oferece uma solução completa para microssatélites, abrangendo tudo, do estudo de viabilidade inicial ao projeto, fabricação, lançamento e operação em órbita. Em julho deste ano, iniciamos um novo serviço chamado AxelLiner Laboratory (AL Lab), com foco na demonstração em órbita de componentes espaciais.

Com a nomeação desses dois novos diretores externos, nosso objetivo é fortalecer ainda mais nossa equipe de gestão e acelerar o crescimento dos negócios AxelGlobe e AxelLiner, trazendo serviços de utilização do espaço empregando microssatélites para toda a sociedade.

Visite o site a seguir para ver a lista da nossa equipe de gestão: https://www.axelspacehd.com/company/

Sobre a Axelspace Holdings Corporation

Local: Tóquio, Japão

Presidente e CEO: Yuya Nakamura

Fundação: março de 2020

Principal atividade: fornecer um serviço completo para microssatélites por meio do AxelLiner e oferecer a plataforma de observação da Terra AxelGlobe.

A empresa lida com o design, fabricação, arranjo de lançamento e suporteàoperação pós-lançamento para microssatélites e componentes relacionados, além de oferecer soluções de satélite.

Site: https://www.axelspacehd.com/en/

